DJ Maz e Vintage Culture são confirmados no pré-show da apresentação da Shakira - Reprodução/Instagram

DJ Maz e Vintage Culture são confirmados no pré-show da apresentação da Shakira Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 13:48

Rio - Os DJs Maz e Vintage Culture foram confirmados para as apresentações de abertura do show da Shakira neste sábado (2). A informação foi divulgada nas redes sociais do evento Todo Mundo no Rio” nesta quarta-feira (29).



Os artistas brasileiros irão realizar o pré-show em uma estrutura montada próximo ao palco principal a partir das 17h30. Modelo também utilizado na apresentação da Lady Gaga no último ano.



Conhecidos dentro do cenário da música eletrônica, DJ Maz é o nome artístico do carioca Thomaz Prado, uma referência internacional dentro dos estilos afro-house e house; Vintage Culture integra persona musical do Sul-mato-grossense Lukas Ruiz, celebrado por seus remixes, faixas autorais, e grandes colaborações com artistas de todo o mundo.



Maz e Vintage tem passagem em festivais de renome dentro do circuito internacional, como o Coachella.