Evento gratuito acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Evento gratuito acontece na Cidade das Artes, no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 13:17

Rio – O Festival Mundo Melhor chega à sua segunda edição ocupando a Cidade das Artes entre os dias 1º e 3 de maio, com uma programação gratuita voltada ao público infantojuvenil. A proposta reúne espetáculos, oficinas, atividades educativas e experiências interativas que dialogam com arte, cultura e consciência ambiental.



Com foco na sustentabilidade, o evento aposta na formação de novas gerações por meio do lúdico e da criatividade. Idealizador e diretor artístico do projeto, Gabriel Grossi destaca o propósito da iniciativa: “O Festival Mundo Melhor nasce do afeto, do lúdico, da imaginação e do poder da arte como força de transformação, onde cada criança transforma o agora no futuro que a gente sonha”.



A programação reúne nomes conhecidos do universo artístico infantil, como “O Teatro Mágico”, “Grupo Triii”, “Gigantes da Lira” e “Intrépida Trupe”. Entre os espetáculos teatrais, estão “AZUL”, “Borboletas” e “A criança mais velha do mundo”.