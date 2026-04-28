Evento gratuito acontece na Cidade das Artes, no Rio de JaneiroReprodução/Instagram
Com foco na sustentabilidade, o evento aposta na formação de novas gerações por meio do lúdico e da criatividade. Idealizador e diretor artístico do projeto, Gabriel Grossi destaca o propósito da iniciativa: “O Festival Mundo Melhor nasce do afeto, do lúdico, da imaginação e do poder da arte como força de transformação, onde cada criança transforma o agora no futuro que a gente sonha”.
A programação reúne nomes conhecidos do universo artístico infantil, como “O Teatro Mágico”, “Grupo Triii”, “Gigantes da Lira” e “Intrépida Trupe”. Entre os espetáculos teatrais, estão “AZUL”, “Borboletas” e “A criança mais velha do mundo”.
Para acessar as atividades, o público deve retirar os ingressos gratuitamente na própria Cidade das Artes, sempre com uma hora de antecedência de cada atração. A distribuição acontece nos espaços do Teatro de Câmara, na Sala Eletroacústica e na Biblioteca Municipal Ziraldo.
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