Evento gratuito acontece na Cidade das Artes, no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

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Rio – O Festival Mundo Melhor chega à sua segunda edição ocupando a Cidade das Artes entre os dias 1º e 3 de maio, com uma programação gratuita voltada ao público infantojuvenil. A proposta reúne espetáculos, oficinas, atividades educativas e experiências interativas que dialogam com arte, cultura e consciência ambiental.

Com foco na sustentabilidade, o evento aposta na formação de novas gerações por meio do lúdico e da criatividade. Idealizador e diretor artístico do projeto, Gabriel Grossi destaca o propósito da iniciativa: “O Festival Mundo Melhor nasce do afeto, do lúdico, da imaginação e do poder da arte como força de transformação, onde cada criança transforma o agora no futuro que a gente sonha”.

A programação reúne nomes conhecidos do universo artístico infantil, como “O Teatro Mágico”, “Grupo Triii”, “Gigantes da Lira” e “Intrépida Trupe”. Entre os espetáculos teatrais, estão “AZUL”, “Borboletas” e “A criança mais velha do mundo”.
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Evento no Rio traz programação com espetáculos, oficinas, e atividades educativas - Divulgação
Festival Mundo Melhor acontece em maio na Cidade das Artes - Divulgação
Festival Mundo Melhor terá espetáculos, oficinas e mais - Divulgação
Evento gratuito acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Para acessar as atividades, o público deve retirar os ingressos gratuitamente na própria Cidade das Artes, sempre com uma hora de antecedência de cada atração. A distribuição acontece nos espaços do Teatro de Câmara, na Sala Eletroacústica e na Biblioteca Municipal Ziraldo.