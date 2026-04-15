Rio - O Rio Scenarium prepara uma semana intensa de música e gastronomia, que reúne artistas consagrados e novos talentos em diferentes noites temáticas. O destaque da semana fica por conta do show “Canto de Rainha”, no dia 18/04, às 23h30, com a cantora Sarah no Palco. A apresentação celebra a vida e a obra de Dona Ivone Lara, um dos maiores nomes da história do samba.
Em seus salões históricos, o público encontra uma curadoria que passeia pelo samba de raiz e suas vertentes contemporâneas, sempre com ritmo e identidade brasileira.
A programação se inicia nesta quarta-feira (15), com repertório marcado pelo samba tradicional do Grupo Arruda. Na quinta-feira (16), Enzo Belmonte chega na casa com um show que mistura influências da música brasileira e interpretações cheias de personalidade.
Na sexta-feira (17), serão dois shows. Liz Rosa abre a noite com um repertório que passeia pelo samba e MPB. Em seguida, Luiza Dionizio assume o segundo show.
O sábado (18) começa com a tradicional feijoada do Rio Scenarium, ao som da Família Moadir. Já à noite, o palco recebe Dandara Alves, que convida Yago Costa para um show especial. Para encerrar a programação em grande estilo, Sarah sobe ao palco com o show “Canto de Rainha”, que celebra a vida e a obra de Dona Ivone Lara, Idealizado por seu neto, André Lara, o projeto traz autenticidade ao preservar e reverenciar o legado da artista. O show revisita clássicos e reforça a importância da artista como mulher pioneira no universo do samba.
