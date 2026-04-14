Beth Goulart encena o espetáculo 'Simplesmente eu, Clarice Lispector' - Divulgação

Beth Goulart encena o espetáculo 'Simplesmente eu, Clarice Lispector'Divulgação

Publicado 14/04/2026 13:38 | Atualizado 14/04/2026 13:43

Rio - A obra de Clarice Lispector será celebrada em dose dupla no Parque de Ideias, no Centro do Rio. A atriz Beth Goulart leva para a Biblioteca Parque Estadual o espetáculo "Simplesmente eu, Clarice Lispector", em sessões nos dias 14 e 15 de abril, às 18h, com entrada gratuita.

Em cartaz há mais de 17 anos e fenômeno de público, o monólogo escrito e dirigido pela própria artista já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas, passou por centenas de cidades e acumulou prêmios como o Shell de Melhor Atriz.

Nesta terça-feira (14), a escritora e roteirista Melina Dalboni apresenta a palestra "Clarice Lispector: da literatura ao teatro e ao cinema". No bate-papo, ela compartilha com o público sua experiência em adaptar a obra da autora para diferentes linguagens, a partir do trabalho no longa "A paixão segundo G.H." e no livro "Diário de um Filme – A paixão segundo G.H.".

O Parque de Ideias acontece desde 2002 e está em sua quarta temporada. Toda a programação é gratuita e também reúne oficinas e encontros que atravessam literatura, música e processos criativos.

Serviço

Palestra "Clarice Lispector: da literatura ao teatro e ao cinema"

14 de abril, às 16h



Peça "Simplesmente Eu, Clarice Lispector"

14 e 15 de abril, às 18h