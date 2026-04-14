Beth Goulart encena o espetáculo 'Simplesmente eu, Clarice Lispector'Divulgação
14 de abril, às 16h
Peça "Simplesmente Eu, Clarice Lispector"
14 e 15 de abril, às 18h
Agora você pode ler esta notícia off-line
Beth Goulart encena o espetáculo 'Simplesmente eu, Clarice Lispector'Divulgação
Grátis! Projeto leva universo de Clarice Lispector à Biblioteca Parque Estadual
Programação terá peça gratuita de Beth Goulart e palestra sobre a escritora
Cantora Tamy homenageia Roberto Carlos em show no Centro: 'Referência'
Artista fala sobre a ligação com a obra do Rei e trajetória autoral na música
Exposição imersiva 'Mundo Pixar' e show de Ana Castela; veja as boas do fim de semana
Roteiro, ainda, conta com diversos espetáculos e circo
Festival gratuito em Ipanema terá shows de Vanessa da Mata, Jonathan Ferr e mais
Evento acontece no Parque Garota de Ipanema nos dias 25 e 26 de abril
Shakira terá maior palco da história da praia de Copacabana
Artista fará um show gratuito no local no dia 2 de maio
Open Air exibe filmes indicados ao Oscar
'Avatar: Fogo e Cinzas', 'Uma Batalha Após a Outra' e mais longa-metragem integram programação; confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.