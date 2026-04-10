Exposição imersiva Mundo Pixar: sala inspirada no filme Vida de Inseto - DivulgaÃ§Ã£o

Exposição imersiva Mundo Pixar: sala inspirada no filme Vida de InsetoDivulgaÃ§Ã£o

Publicado 10/04/2026 05:00 | Atualizado 10/04/2026 10:23

Rio - Com 14 salas que recriam cenários de filmes de sucesso e algumas novidades, o "Mundo Pixar" está de volta ao Rio e transportará o público diretamente para dentro das telonas. A exposição imersiva estreia nesta sexta-feira (10), no Barra Shopping, na Zona Sudoeste, e promete agradar toda a família.

"O projeto cresceu em m², em uma estrutura gigante, diminuímos o foyer (hall de entrada) e aumentamos a área de exposição, agora com 14 salas imersivas, com novos filmes e nos filmes que não temos como tirar pelo sucesso que são, reformulamos com novidades", diz Wagner Zaratin, idealizador e CEO da SolutiOnOff, empresa responsável pela exposição no Brasil.

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Entre as novidades desta edição está a sala inspirada em "Vida de Inseto. Nela, será possível entrar no formigueiro onde vivem a formiga operária Flikk e a princesa Dot. Já o universo escolar de Meilin Lee é retratado em "Red: Crescer é uma Fera", com direito ao Panda-Vermelho. O público também curtirá um passeio de metrô pela cidade de "Elementos", será conduzido do Mundo dos Vivos ao dos Mortos em "Viva - A Vida é uma Festa", e transportado para vila italiana de Portorosso de "Luca".

Salas já conhecidas também ganham novas versões, como "UP - Altas Aventuras", agora com a casa de Carl Fredricksen ampliada, "DivertidaMente", com referências segundo filme e novas emoções. "Em 'Monstros S.A' além da fábrica todos poderão entrar no quarto da Boo, em 'Carros', estamos com outro cenário e outro personagem o Guido, na sua borracharia, em 'Toy Story' continuamos do tamanho dos brinquedos e por isso podemos entrar embaixo da cama!", lista Wagner.

Outros clássicos como "Os Incríveis", "Procurando Nemo" e "Carros" estarão presentes na mostra. O CEO garante que será quase impossível sair da exposição, com ingressos a partir de R$ 46,50, sem ser contagiado pelo encanto da animação. "Aqui vamos transportar os visitantes para mundos diferentes através das cenografias, músicas e cheiros (todas as salas tem um aroma relacionado ao tema)".

Mais opções para toda a família

Se a grana estiver curta, a dica é conferir a exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", que celebra a vida e a obra do criador da Turma da Mônica. A mostra fica disponível até segunda-feira (13), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), no Centro, a partir das 9h, com entrada franca.

Outra opção de curtição para toda a família é o Circo dos Sonhos, localizado no ParkShopping Campo Grande, com ingressos a partir de R$ 25. O espetáculo "Alakazan - A Fábrica Mágica" reúne números de malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, e, claro, muita palhaçada.

Samba, sertanejo e mais

Diversos nomes da música se apresentam na Cidade Maravilhosa neste fim de semana. Ana Castela anima o público do Espaço Hall, no sábado (11), com sucessos como "Solteiro Forçado", "Pipoco", "Nosso Quadro" e "Olha Onde Eu Tô". No mesmo dia tem Ivan Lins, no Qualistage, e Cidade Negra, na Fundição Progresso. Domingo (12), o grupo Samba que Elas Querem fazem um tributo à Beth Carvalho no Sesc Madureira. Já na Zona Sul, a banda Roxette, dona de sucessos como "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart", faz show no Vivo Rio.

Confira a programação completa:

Shows

Vitinho, Thiago Soares e Bernini - Te Vejo no Pagode

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 20



Chady

Sábado, às 15h

Local: Faro Beach Club

Endereço: Av. Niemeyer 101 - Leblon

Ingresso: R$ 60



Queremos! Festival

Atrações: Fernanda Abreu, Céu, Gaby Amarantos, Melly, Jayda G e Soul II Soul

Sábado, a partir das 17h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 e 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 180



Ana Castela

Sábado, a partir das 17h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 100



Ivan Lins

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 90



Cidade Negra

Sábado, às 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa

Ingresso: a partir de R$120 (meia solidária, mediante 1kg de alimento)



Ito Melodia e Roda de samba - Feijoada do Rival

Domingo, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33- Subsolo, Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 70



Samba que Elas Querem - Tributo à Beth Carvalho

Domingo, a partir das 14h

Local: Sesc Madureira (Anexo do Restaurante)

Endereço: Rua Ewbank da Câmara, 90 – Madureira

Ingressos: R$ 10



Roxette

Domingo, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 260



Espetáculos

"Adorável Trapalhão – O Musical"

Sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro

Ingressos: R$ 60

"As Centenárias"

Sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: Praça Tiradentes, Centro

Ingressos: a partir de R$ 50



"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon

Ingressos: A partir de R$ 75

"CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente", com Danielle Winits

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro PRIO

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - B, Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 60

"O Filho Eterno", com Charles Fricks

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos às 19h

Local: Teatro Laura Alvim

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 35



"Diana, A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25



"Chatô e os Diários Associados, 100 Anos de Paixão"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 15h30

Local: Teatro Claro MAIS

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingressos: A partir de R$ 25 (mais taxas)



"Aluga-se Um Namorado"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265,Gávea

Ingressos: A partir de R$ 70



Paul Cabannes

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 47,50 (mais taxas)



Orquestra Jovem da Guanabara

Sábado, às 10h

Local: Teatro TotalEnergies

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingressos: Grátis



"Super Fantástico – O Musical"

Sábado, às 10h30

Local: Teatro Miguel Falabella - NorteShopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 50

"Dona Lola" com Marcelo Médici

Domingo, às 17h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 70



Mais opções



"Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"

De sexta-feira a segunda, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Ingressos: Grátis



"Mundo Pixar"

De sexta-feira a domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50



Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Parkshopping

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingressos: A partir de R$ 25

Guanabara Pyranga - caminhada, debates e samba

Sábado, a partir das 9h

Local: Ilha do Governador - Caminhada inicia no sambaqui (sítios arqueológicos) na Colônia Z-10, no bairro Cacuia.

Grátis

Feira O Mercado - moda, artesanato e mais

Sábado e domingo, das 11h às 19h

Local: IAB/RJ

Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo

Ingresso: Grátis

Feijuca do Guada com os grupos Embola Samba e Remelexo da Cor

Sábado, das 13h às 22h

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: Grátis

Festival "O Que Move Você?", focado no protagonismo da pessoa com deficiência

- Música, teatro, painéis de diálogos, exposição, yoga, atrações circenses, DJs e oficina

Sábado e domingo, das 15h às 21h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Clubinho West - oficinas de Squishy

Domingo, a partir das 15h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Oficina de Pipoca Gourmet

Domingo, às 15h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis