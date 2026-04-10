Exposição imersiva Mundo Pixar: sala inspirada no filme Vida de InsetoDivulgaÃ§Ã£o

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Isabelle Rosa
Rio - Com 14 salas que recriam cenários de filmes de sucesso e algumas novidades, o "Mundo Pixar" está de volta ao Rio e transportará o público diretamente para dentro das telonas. A exposição imersiva estreia nesta sexta-feira (10), no Barra Shopping, na Zona Sudoeste, e promete agradar toda a família. 
"O projeto cresceu em m², em uma estrutura gigante, diminuímos o foyer (hall de entrada) e aumentamos a área de exposição, agora com 14 salas imersivas, com novos filmes e nos filmes que não temos como tirar pelo sucesso que são, reformulamos com novidades", diz Wagner Zaratin, idealizador e CEO da SolutiOnOff, empresa responsável pela exposição no Brasil.
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Mundo Pixar: Sala inspirada no filme ' Viva - A Vida é uma Festa' - Divulgação
Mundo Pixar: Sala inspirada no filme 'Toy Story' - Divulgação
Mundo Pixar: sala inspirada no filme 'Toy Story' transportará público para as telonas - Divulgação
Ana Castela se apresenta no Espaço Hall, neste sábado - Divulgação
Ivan Lins se apresenta no Qualistage neste sábado - Leo Aversa / Divulgação
Exposição imersiva 'Mundo Pixar' retorna ao Rio de Janeiro - Divulgação
Exposição 'Mundo Pixar': sala inspirada no filme Vida de Inseto - DivulgaÃ§Ã£o
Exposição imersiva 'Mundo Pixar': sala inspirada no filme UP - Altas Aventuras - Divulgação
Exposição 'Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva' conta com 25 ambientes - Divulgação
Entre as novidades desta edição está a sala inspirada em "Vida de Inseto. Nela, será possível entrar no formigueiro onde vivem a formiga operária Flikk e a princesa Dot. Já o universo escolar de Meilin Lee é retratado em "Red: Crescer é uma Fera", com direito ao Panda-Vermelho. O público também curtirá um passeio de metrô pela cidade de "Elementos", será conduzido do Mundo dos Vivos ao dos Mortos em "Viva - A Vida é uma Festa", e transportado para vila italiana de Portorosso de "Luca".
Salas já conhecidas também ganham novas versões, como "UP - Altas Aventuras", agora com a casa de Carl Fredricksen ampliada, "DivertidaMente", com referências segundo filme e novas emoções. "Em 'Monstros S.A' além da fábrica todos poderão entrar no quarto da Boo, em 'Carros', estamos com outro cenário e outro personagem o Guido, na sua borracharia, em 'Toy Story' continuamos do tamanho dos brinquedos e por isso podemos entrar embaixo da cama!", lista Wagner. 
Outros clássicos como "Os Incríveis", "Procurando Nemo" e "Carros" estarão presentes na mostra. O CEO garante que será quase impossível sair da exposição, com ingressos a partir de R$ 46,50, sem ser contagiado pelo encanto da animação. "Aqui vamos transportar os visitantes para mundos diferentes através das cenografias, músicas e cheiros (todas as salas tem um aroma relacionado ao tema)". 
Mais opções para toda a família
Se a grana estiver curta, a dica é conferir a exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", que celebra a vida e a obra do criador da Turma da Mônica. A mostra fica disponível até segunda-feira (13), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), no Centro, a partir das 9h, com entrada franca.
Outra opção de curtição para toda a família é o Circo dos Sonhos, localizado no ParkShopping Campo Grande, com ingressos a partir de R$ 25. O espetáculo "Alakazan - A Fábrica Mágica" reúne números de malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, e, claro, muita palhaçada. 
Samba, sertanejo e mais
Diversos nomes da música se apresentam na Cidade Maravilhosa neste fim de semana. Ana Castela anima o público do Espaço Hall, no sábado (11), com sucessos como "Solteiro Forçado", "Pipoco", "Nosso Quadro" e "Olha Onde Eu Tô". No mesmo dia tem Ivan Lins, no Qualistage, e Cidade Negra, na Fundição Progresso. Domingo (12), o grupo Samba que Elas Querem fazem um tributo à Beth Carvalho no Sesc Madureira. Já na Zona Sul, a banda Roxette, dona de sucessos como "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart", faz show no Vivo Rio. 
Confira a programação completa:
Shows
Vitinho, Thiago Soares e Bernini - Te Vejo no Pagode
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20

Chady
Sábado, às 15h
Local: Faro Beach Club
Endereço: Av. Niemeyer 101 - Leblon
Ingresso: R$ 60

Queremos! Festival
Atrações: Fernanda Abreu, Céu, Gaby Amarantos, Melly, Jayda G e Soul II Soul
Sábado, a partir das 17h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 e 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 180

Ana Castela
Sábado, a partir das 17h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100

Ivan Lins
Sábado, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 90

Cidade Negra
Sábado, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$120 (meia solidária, mediante 1kg de alimento)

Ito Melodia e Roda de samba - Feijoada do Rival
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33- Subsolo, Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70

Samba que Elas Querem - Tributo à Beth Carvalho
Domingo, a partir das 14h
Local: Sesc Madureira (Anexo do Restaurante)
Endereço: Rua Ewbank da Câmara, 90 – Madureira
Ingressos: R$ 10

Roxette
Domingo, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 260

Espetáculos
"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: R$ 60
"As Centenárias"
Sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Local: Praça Tiradentes, Centro
Ingressos: a partir de R$ 50 

"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon
Ingressos: A partir de R$ 75
"CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente", com Danielle Winits 
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro PRIO
Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - B, Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 60
"O Filho Eterno", com Charles Fricks
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos às 19h
Local: Teatro Laura Alvim
Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 35

"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25

"Chatô e os Diários Associados, 100 Anos de Paixão"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 15h30
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 25 (mais taxas)

"Aluga-se Um Namorado"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265,Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70

Paul Cabannes
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 47,50 (mais taxas)
Orquestra Jovem da Guanabara
Sábado, às 10h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingressos: Grátis
"Super Fantástico – O Musical"
Sábado, às 10h30
Local: Teatro Miguel Falabella - NorteShopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 50
"Dona Lola" com Marcelo Médici
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70

Mais opções

"Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"
De sexta-feira a segunda, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingressos: Grátis

"Mundo Pixar"
De sexta-feira a domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50

Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingressos: A partir de R$ 25
Guanabara Pyranga - caminhada, debates e samba
Sábado, a partir das 9h
Local: Ilha do Governador - Caminhada inicia no sambaqui (sítios arqueológicos) na Colônia Z-10, no bairro Cacuia.
Grátis
Feira O Mercado - moda, artesanato e mais
Sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo
Ingresso: Grátis
Feijuca do Guada com os grupos Embola Samba e Remelexo da Cor
Sábado, das 13h às 22h
Local: Shopping Jardim Guadalupe
Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe
Ingresso: Grátis
Festival "O Que Move Você?", focado no protagonismo da pessoa com deficiência
- Música, teatro, painéis de diálogos, exposição, yoga, atrações circenses, DJs e oficina
Sábado e domingo, das 15h às 21h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Clubinho West - oficinas de Squishy
Domingo, a partir das 15h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Oficina de Pipoca Gourmet
Domingo, às 15h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis