Exposição imersiva Mundo Pixar: sala inspirada no filme Vida de InsetoDivulgaÃ§Ã£o
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20
Chady
Sábado, às 15h
Local: Faro Beach Club
Endereço: Av. Niemeyer 101 - Leblon
Ingresso: R$ 60
Queremos! Festival
Atrações: Fernanda Abreu, Céu, Gaby Amarantos, Melly, Jayda G e Soul II Soul
Sábado, a partir das 17h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 75 e 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 180
Ana Castela
Sábado, a partir das 17h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100
Ivan Lins
Sábado, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 90
Cidade Negra
Sábado, às 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Lapa
Ingresso: a partir de R$120 (meia solidária, mediante 1kg de alimento)
Ito Melodia e Roda de samba - Feijoada do Rival
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33- Subsolo, Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
Samba que Elas Querem - Tributo à Beth Carvalho
Domingo, a partir das 14h
Local: Sesc Madureira (Anexo do Restaurante)
Endereço: Rua Ewbank da Câmara, 90 – Madureira
Ingressos: R$ 10
Roxette
Domingo, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 260
Espetáculos
Sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: R$ 60
Sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Local: Praça Tiradentes, Centro
Ingressos: a partir de R$ 50
"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon
Ingressos: A partir de R$ 75
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro PRIO
Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - B, Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 60
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingos às 19h
Local: Teatro Laura Alvim
Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 35
"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"Chatô e os Diários Associados, 100 Anos de Paixão"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 15h30
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingressos: A partir de R$ 25 (mais taxas)
"Aluga-se Um Namorado"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265,Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70
Paul Cabannes
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 47,50 (mais taxas)
Sábado, às 10h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingressos: Grátis
Sábado, às 10h30
Local: Teatro Miguel Falabella - NorteShopping
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 50
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
Mais opções
"Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"
De sexta-feira a segunda, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingressos: Grátis
"Mundo Pixar"
De sexta-feira a domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado, a partir das 9h
Local: Ilha do Governador - Caminhada inicia no sambaqui (sítios arqueológicos) na Colônia Z-10, no bairro Cacuia.
Grátis
Sábado e domingo, das 11h às 19h
Local: IAB/RJ
Endereço: Rua do Pinheiro, 10 - Flamengo
Ingresso: Grátis
Sábado, das 13h às 22h
Local: Shopping Jardim Guadalupe
Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe
Ingresso: Grátis
- Música, teatro, painéis de diálogos, exposição, yoga, atrações circenses, DJs e oficina
Sábado e domingo, das 15h às 21h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Domingo, a partir das 15h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Domingo, às 15h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis