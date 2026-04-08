Vanessa da Mata Reprodução/Instagram
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Evento acontece no Parque Garota de Ipanema nos dias 25 e 26 de abril
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Venda geral dos ingressos acontece nesta quinta-feira (09), às 12h
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