Vanessa da Mata - Reprodução/Instagram

Vanessa da Mata Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 10:44

Rio - Com uma programação musical gratuita, o Festival Piano para Todos chega à sua terceira edição nos dias 25 e 26 de abril, no Parque Garota de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Entre as atrações do evento, que tem o piano como um dos elementos centrais, está Vanessa da Mata e Jonathan Ferr.

No sábado (25), terá o Circo Macaco Prego, com espetáculo e oficinas para a criançada, a partir das 15h. O cantor, pianista e compositor Tibí sobe ao palco, às 17h, acompanhado de sua banda, e promete embalar o público ao som de músicas autorais e de artistas como Elton John, Queen e Stevie Wonder.

Às 19h, o Piano Rock e Banda, comandado pelo pianista Gláucio Cristelo, apresenta releituras de clássicos do rock internacional, com versões de sucessos de bandas como U2, Coldplay, Rolling Stones e Guns N’ Roses. A DJ Tati da Vila comandará os intervalos dos shows.

No domingo (26), o Circo Macaco Prego volta a abrir a programação, às 14h30, seguido do pianista Jonathan Ferr, conhecido por mesclar jazz, improvisação e referências da música negra brasileira, aproximando o piano de novas linguagens e públicos. Ele irá se apresentar com um trio de cordas no show "Experiência Cura", às 17h.

Dona de sucessos como "Boa Sorte", "Amado", "Não Me Deixe Só" e "Ai, Ai, Ai", Vanessa da Mata encerra o evento com chave de ouro, com espetáculo "Todas Elas", a partir das 19h.