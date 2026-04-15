Neguinho da Beija-Flor Carol Oliveira / Divulgação
Será uma grande celebração de momentos marcantes do teatro, que se consolidou como um palco de grandes espetáculos, encontros, projetos e experiências inesquecíveis. Além do show, o público poderá conferir uma exposição com fotos e vídeos que resgatam apresentações, eventos e atividades que fizeram parte da história do espaço, além de homenagens e atrações surpresa.
Sonhar, realizar e transformar
Inaugurado em 2022, o Teatro Nova Iguaçu Petrobras nasceu do projeto do empreendedor cultural Rômulo Sales, com o objetivo de fortalecer a produção cultural na Baixada Fluminense e ampliar o acesso da população a diferentes manifestações artísticas. Com o patrocínio da Petrobras, o local se tornou um importante polo cultural, destacando-se pela qualidade da estrutura, diversidade de programação e integração entre artistas, produtores e público.
Com capacidade para 600 pessoas, o teatro dispõe de equipamentos modernos de som e iluminação, oferecendo condições ideais para produções de diversos formatos. O espaço também prioriza a acessibilidade, com estrutura adaptada, além de camarins e áreas técnicas preparadas para receber artistas e equipes com conforto.