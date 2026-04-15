Neguinho da Beija-Flor - Carol Oliveira / Divulgação

Neguinho da Beija-Flor Carol Oliveira / Divulgação

Publicado 15/04/2026 11:14

Rio - Um dos grandes nomes do carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor fará um show gratuito no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (16), a partir das 19h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria física do local, a partir desta quarta (15), às 15h. Também haverá sorteio de entradas no perfil Instagram do teatro (@teatronovaiguacupetrobras).

fotogaleria

Em comemoração aos quatro anos de existência, o espaço cultural ainda promove uma exposição com fotos e vídeos que resgatam apresentações, eventos, atividades que fizeram parte da história do espaço, além homenagens e atrações surpresa.

O Teatro Nova Iguaçu Petrobras fica na Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Caonze, em Nova Iguaçu, e tem capacidade para 600 pessoas.













Será uma grande celebração de momentos marcantes do teatro, que se consolidou como um palco de grandes espetáculos, encontros, projetos e experiências inesquecíveis. Além do show, o público poderá conferir uma exposição com fotos e vídeos que resgatam apresentações, eventos e atividades que fizeram parte da história do espaço, além de homenagens e atrações surpresa.







Sonhar, realizar e transformar







Inaugurado em 2022, o Teatro Nova Iguaçu Petrobras nasceu do projeto do empreendedor cultural Rômulo Sales, com o objetivo de fortalecer a produção cultural na Baixada Fluminense e ampliar o acesso da população a diferentes manifestações artísticas. Com o patrocínio da Petrobras, o local se tornou um importante polo cultural, destacando-se pela qualidade da estrutura, diversidade de programação e integração entre artistas, produtores e público.







Com capacidade para 600 pessoas, o teatro dispõe de equipamentos modernos de som e iluminação, oferecendo condições ideais para produções de diversos formatos. O espaço também prioriza a acessibilidade, com estrutura adaptada, além de camarins e áreas técnicas preparadas para receber artistas e equipes com conforto.