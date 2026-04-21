Caetano Veloso - Thiago Mattos / Brazil News

Caetano Veloso Thiago Mattos / Brazil News

Publicado 21/04/2026 12:56 | Atualizado 21/04/2026 14:02

Rio - O Festival Doce Maravilha anunciou a programação de sua 4ª edição, que acontecerá no Jockey Club, na Zona Sul, nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Entre as atrações confirmadas estão: Caetano Veloso convidando Emicida, Paulinho da Viola ao lado de Maria Bethânia e o show dos Paralamas do Sucesso em celebração aos 40 anos do álbum 'Selvagem?'.

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Na sexta, dia 7 de agosto, o festival realizará a Noite Doce, iniciativa especial, que terá a programação divulgada em breve. No sábado, dia 8, o público poderá conferir Paulinho da Viola em encontro com Maria Bethânia, além do Bloco do Silva #3, Chico Chico celebra Belchior com Juliana Linhares, Leci Brandão & Rappin’ Hood, Cortejo Afro convidando Luedji Luna Luna & Margareth Menezes, entre outras atrações.

Já no domingo, dia 9, o evento recebe Caetano Veloso convidando Emicida, Os Paralamas do Sucesso, Falamansa convidando Ruan Vitor Vaqueirinho, Sandra Sá celebrando os 40 anos do álbum 'Sandra Sá (1986)', Academia da Berlinda com o show 10 Anos de 'Nada Sem Ela' com Louise, Nova Orquestra toca 20 Anos de Bloco do Eu Sozinho e mais.

Os ingressos tem pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Bradesco nesta terça-feira (21) e quarta (22). A venda geral para o público será aberta no dia 23 de abril, às meio-dia, com ingressos de pista entre R$ 210 e R$ 420 e passaporte a R$ 491,40.

O festival também manterá a modalidade de ingresso solidário, com parte da arrecadação destinada ao Instituto Vida Livre e ao Instituto da Criança.

As entradas poderão ser compradas pela internet, no site da Ingresse, e em ponto de venda credenciado no Teatro Prio, no Jockey, localizado na Praça Santos Dumont, 31, Gávea.







