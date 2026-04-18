Jorge Aragão Yves Lohan / Divulgação
Sábado, a partir das 13h
Local: Cidade do Samba
Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60 – Santo Cristo/Zona Portuária
Ingresso: a partir de R$ 45
Leo Russo
Sábado, às 17h
Local: Bar Ferreirinha
Endereço: Rua Galdino Pimentel, 61 - Méier
Ingresso: R$ 15
Vagner Cambuhy
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Paulinho da Viola
Sábado, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 65
Edgar Duvivier e Dami Andres
Sábado, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Souza, 16 - Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 55
Orochi, Tá Na Mente, DJ's Paulo & Kaique
Sábado, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
Domingo, a partir das 14h
Local: Renascença Clube
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí
Ingressos: Gratuito até as 16h; após a partir de R$ 30
7 minutos
Domingo, a partir das 18h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 70
Espetáculos
Sábado, às 15h (gratuita) e às 19h; domingo (18), às 15h (gratuita) e às 19h
Local: Theatro Municipal de Niterói
Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói
Ingresso: R$ 80; para as sessões gratuitas, a retirada das entradas acontecem 1h antes do espetáculo; Sujeito à lotação.
"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: R$ 60
"Choque! Procurando Sinais de Vida Inteligente", com Danielle Winits
Sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro PRIO
Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - B, Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 60
"O Filho Eterno", com Charles Fricks
Sábado, às 20h; e domingo, às 19h
Local: Teatro Laura Alvim
Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 35
"K Pop - Jovens Guerreiras No Teatro"
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
"Viva: a vida é uma festa, in concert"
Sábado, a partir das 11h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square
Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca,
Ingresso: a partir de R$ 50
"Dona Lola", com Marcelo Médici
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
"A Ignorância É Uma Dádiva", com Renato Albani
Domingo, às 20h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Mais opções
"Mundo Pixar"
Até domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Festival do Torresmo
Sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: Praça Humaitá
Endereço: Av. Brigadeiro Lima e Silva - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias
Ingresso: Grátis
Feijoada e homenagem à Dona Ivone Lara
Sábado, a partir das 12h; show, às 20h30
Local: Rio Scenarium
Endereço: R. do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Festival Arretado - música e comida nordestina
Sábado e domingo, das 12h às 23h
Local: Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Sábado e domingo, das 12h às 23h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: Grátis
Sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: Aterro do Flamengo -Posto 3
Ingresso: Grátis
Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30; terça-feira, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: a partir de R$ 35
Sábado, das 16h às 23h
Local: Arena Errejota - Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: Grátis até às 18h; após, a partir de R$ 30
Oficinas gratuitas de fantoche
Domingo, a partir das 15h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Até 30 de maio
Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 21h
Local: Shopping Boulevard – 1º piso – Praça de Eventos
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: a partir de R$ 33