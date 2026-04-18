Jorge Aragão - Yves Lohan / Divulgação

Jorge Aragão Yves Lohan / Divulgação

Publicado 18/04/2026 06:00

Rio - Vai ter batuque de primeira na Cidade do Samba, na Gamboa, neste sábado (18), a partir das 13h! O Festival Beco do Rato, em celebração aos 22 anos do famoso bar da Lapa, reunirá diversos artistas do gênero, como Jorge Aragão, Délcio Luiz e Arlindinho, promovendo mais de 14 horas ininterruptas de música. Os ingressos custam a partir de R$ 45.

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Com mais de 50 anos de carreira, Aragão promete embalar o público ao som de "Lucidez", "Coisa de Pele" e "Papel de Pão". A festa conta, ainda, com apresentações de Marquinho Sathan, Serginho Meriti, Délcio Luiz, Arlindinho, Encontro Casuais - com Mosquito e Inácio Rios, Arlindinho, Galocantô, grupo Arruda, Joana Nascimento, Terreiro de Crioulo e Banda do Beco.

"Fazer parte desse Festival, é como reafirmar nossa missão de levar a força do samba para todos, o Beco do Rato sempre foi um espaço de resistência e celebração do samba. Vai ser uma noite de encontros, de histórias e de muito sentimento. Tenho certeza de que será um espetáculo inesquecível", afirma Arlindinho.

Délcio Luiz comemora a participação no evento. "O Beco do Rato é um pedaço da minha vida, um lugar onde o samba pulsa forte e onde sempre encontro amigos e histórias. Estar na Cidade do Samba celebrando esse festival é viver a nossa música, é dividir emoção e alegria com quem carrega o samba no coração".

Entre os talentos da nova geração estão: Marina Íris, Vinny Santa Fé, Caffé, Fernando Procópio, Hugo Ojuara e os projetos Aos Novos Compositores e Samba da Volta. Além de música, o festival terá área gastronômica, cerveja, drinques e petiscos de bares convidados.

No mesmo dia, o samba também vai rolar solto no Shopping Metropolitano Barra, na Zona Sudoeste, em mais uma edição do Samba da Quinzena, com entrada franca até às 18h.

Já no domingo (19), o Bom Gosto leva turnê de 20 anos ao palco do Renascença Clube, a partir das 14h. Formado por Fábio Beça (voz e pandeiro), Mug (voz e cavaquinho), Renan Fiori (vocal), Flávio Régis (surdo e cuíca), André Neguinho (percussão geral), Fernando Macaé (tantã), o grupo receberá convidados especiais, como Marquinho Satã e Délcio Luiz. O show de abertura fica por conta do cantor Darlan.

Entre as opções para toda a família, tem a estreia do concerto ao vivo do filme "Viva – A Vida é uma Festa", no Teatro Riachuelo Rio, no Centro, neste sábado. Vencedor do Oscar de Melhor Longa de Animação, a produção será exibida enquanto orquestra, cantores, atores e bailarinos ocupam o teatro e promovem uma inédita interação com a plateia. Outra dica é o espetáculo "K Pop - Jovens Guerreiras", no Teatro Multiplan, no sábado e domingo.

Se animou? Então, confira a programação completa abaixo:

Shows

Jorge Aragão e mais - Festival Beco do Rato 22 anos

Sábado, a partir das 13h

Local: Cidade do Samba

Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60 – Santo Cristo/Zona Portuária

Ingresso: a partir de R$ 45



Leo Russo

Sábado, às 17h

Local: Bar Ferreirinha

Endereço: Rua Galdino Pimentel, 61 - Méier

Ingresso: R$ 15



Vagner Cambuhy

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis



Paulinho da Viola

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 65



Edgar Duvivier e Dami Andres

Sábado, às 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Souza, 16 - Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 55



Orochi, Tá Na Mente, DJ's Paulo & Kaique

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30

Bom Gosto

Domingo, a partir das 14h

Local: Renascença Clube

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingressos: Gratuito até as 16h; após a partir de R$ 30



7 minutos

Domingo, a partir das 18h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 70



Espetáculos

"Tim Maia, Vale Tudo – O Musical"

Sábado, às 15h (gratuita) e às 19h; domingo (18), às 15h (gratuita) e às 19h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Ingresso: R$ 80; para as sessões gratuitas, a retirada das entradas acontecem 1h antes do espetáculo; Sujeito à lotação.



"Adorável Trapalhão – O Musical"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro

Ingressos: R$ 60



"Choque! Procurando Sinais de Vida Inteligente", com Danielle Winits

Sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro PRIO

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - B, Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 60



"O Filho Eterno", com Charles Fricks

Sábado, às 20h; e domingo, às 19h

Local: Teatro Laura Alvim

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 35



"K Pop - Jovens Guerreiras No Teatro"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



"Viva: a vida é uma festa, in concert"

Sábado, a partir das 11h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50

"Cinderela"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Grandes Atores - Shopping Barra Square

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca,

Ingresso: a partir de R$ 50



"Dona Lola", com Marcelo Médici

Domingo, às 17h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 70



"A Ignorância É Uma Dádiva", com Renato Albani

Domingo, às 20h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60



Mais opções



"Mundo Pixar"

Até domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50



Festival do Torresmo

Sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Praça Humaitá

Endereço: Av. Brigadeiro Lima e Silva - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias

Ingresso: Grátis



Feijoada e homenagem à Dona Ivone Lara

Sábado, a partir das 12h; show, às 20h30

Local: Rio Scenarium

Endereço: R. do Lavradio, 20 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30



Festival Arretado - música e comida nordestina

Sábado e domingo, das 12h às 23h

Local: Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Festa da Cerveja - Beer ‘N’ Rock - música, gastronomia, área Kids e mais

Sábado e domingo, das 12h às 23h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Rock 80 Festival - shows e gastronomia

Sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Aterro do Flamengo -Posto 3

Ingresso: Grátis

Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"

Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Parkshopping

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingressos: A partir de R$ 25

Patati Patatá Circo Show

Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30; terça-feira, às 14h30, 17h e 19h30

Local: Estacionamento do Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho

Ingressos: a partir de R$ 35

Samba da Quinzena

Sábado, das 16h às 23h

Local: Arena Errejota - Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: Grátis até às 18h; após, a partir de R$ 30



Oficinas gratuitas de fantoche

Domingo, a partir das 15h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Kart VROOM – VR Land

Até 30 de maio

Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Local: Shopping Boulevard – 1º piso – Praça de Eventos

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingressos: a partir de R$ 33