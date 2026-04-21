Karol G anuncia show em São Paulo - Reprodução/Instagram

Karol G anuncia show em São PauloReprodução/Instagram

Publicado 21/04/2026 13:44 | Atualizado 21/04/2026 13:51

Rio - A cantora Karol G confirmou um show da turnê “Viajando Por El Mundo – Tropitour” no Brasil. A colombiana se apresentará no dia 12 de fevereiro de 2027, em São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O anúncio da turnê foi divulgado nesta terça-feira (21). Informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgadas.



A turnê acontece como parte do projeto “Tropicoqueta”, álbum lançado pela artista em 2025. A primeira performance do tour acontecerá em julho deste ano na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

Conhecida como "bichota", a artista também se apresentará em mais de 30 localidades, entre elas Toronto, Las Vegas, San Francisco, Nova Iorque, Miami, Monterrey, Cidade do México, Milão, Amsterdã, Londres, Paris, Madrid, Lisboa, Barcelona, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá e San José.