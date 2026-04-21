Rio - A cantora Karol G confirmou um show da turnê “Viajando Por El Mundo – Tropitour” no Brasil. A colombiana se apresentará no dia 12 de fevereiro de 2027, em São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O anúncio da turnê foi divulgado nesta terça-feira (21). Informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgadas.
A turnê acontece como parte do projeto “Tropicoqueta”, álbum lançado pela artista em 2025. A primeira performance do tour acontecerá em julho deste ano na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.
Conhecida como "bichota", a artista também se apresentará em mais de 30 localidades, entre elas Toronto, Las Vegas, San Francisco, Nova Iorque, Miami, Monterrey, Cidade do México, Milão, Amsterdã, Londres, Paris, Madrid, Lisboa, Barcelona, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá e San José.
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Karol G havia anunciado a turnê em sua apresentação no festival Coachella no domingo (19). Ela revelou o projeto com a sua música “Provenza”, mostrando nas telas do palco principal a frase "Nos Vamos de Tour". A artista foi a primeira mulher latina a se apresentar como headliner do evento, que tem 27 anos de presença no cenário musical.
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