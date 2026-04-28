Ed Sheeran fará show no Brasil em 2026 - Reprodução/Instagram

Ed Sheeran fará show no Brasil em 2026Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 14:48

Rio - O cantor britânico Ed Sheeran vem ao Brasil com sua turnê da "Loop Tour". A apresentação acontecerá no dia 5 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A novidade foi anunciada nas redes sociais, nesta terça-feira (28).

"Mais datas na Latam, muito, muito animado por isso. México, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile. Detalhes no meu website, ingressos, etc, etc. Mas MUITO animado em retornar e me apresentar para você lá, alguns dos meus países e cidades favoritas para fazer shows", diz a legenda.



O americano Finneas irá abrir o espetáculo, que promove o último álbum do artista, “Play”, lançado ainda no último ano.