Rio - O cantor britânico Ed Sheeran vem ao Brasil com sua turnê da "Loop Tour". A apresentação acontecerá no dia 5 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A novidade foi anunciada nas redes sociais, nesta terça-feira (28).
"Mais datas na Latam, muito, muito animado por isso. México, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile. Detalhes no meu website, ingressos, etc, etc. Mas MUITO animado em retornar e me apresentar para você lá, alguns dos meus países e cidades favoritas para fazer shows", diz a legenda.
O americano Finneas irá abrir o espetáculo, que promove o último álbum do artista, “Play”, lançado ainda no último ano.
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O evento marca o retorno do artista britânico ao Brasil depois de sua apresentação no Rock in Rio de 2024.
Com ingressos que variam entre R$220,00 e R$880,00, a pré-venda Santander Private e Select tem início no dia 4 de maio, e para os demais clientes Santander, no dia 5. A venda para o público geral tem início a partir do dia 6 do mesmo mês, no site da Eventim.
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