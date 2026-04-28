Milton Guedes - Pedro Brandão / Divulgação

Milton GuedesPedro Brandão / Divulgação

Publicado 28/04/2026 14:27

Rio - Com mais de 40 anos de carreira na música, Milton Guedes estreia a turnê "Milton Canta Lulu", em que interpreta sucessos de Lulu Santos, no Teatro Claro MAIS RJ, na Zona Sul, nesta quarta-feira (29), com ingressos a partir de 50 reais. Na apresentação, artista revisita o repertório do homenageado, com quem trabalhou durante bastante tempo, sob uma nova ótica, levando em consideração as memórias afetivas.

fotogaleria

"A ideia de homenagear o Lux, como o chamamos carinhosamente, vem de muitos anos. Mas o fato do Lux ser muito ativo, fazendo muitos shows e etc, me fez repensar a ideia para não parecer apenas uma repetição do que já existe e é incrível, mas toda vez que eu falava do projeto para alguém, a reação era sempre eufórica. Resolvi então montar a homenagem baseada em minhas memórias de quando dividi o palco com ele, as canções, arranjos, encenações e movimentos em cena", explica Milton em entrevista ao DIA.

O artista multifacetado, inclusive, ganhou a 'benção' de Lulu para seguir com o projeto. "A sorte é que mantenho uma ótima relação com o Lux e, ao convidá-lo para assistir ao show, recebi também a benção para realizá-lo", conta.

A turnê inicia no Rio de Janeiro e deve rodar o Brasil, com shows confirmados em São Paulo (13/5), Porto Alegre (30/5), Fortaleza (20/6), Natal (21/6) e Belo Horizonte (21/8). "Quero resgatar aquela memória afetiva que estes grandes clássicos proporcionam, por isso, foquei nos arranjos originais, aqueles que ouvíamos no rádio e nos emocionaram tanto, logo na introdução de algumas canções", diz Milton.



A cenografia da apresentação será um espetáculo à parte, de acordo com o cantor. "O cenário está lindo! Gisela Shlogel fez um primeiro esboço do palco, com capas de discos e muitas referências à trajetória do Lulu e sem painéis de Led, para mantermos o público focado nas canções e na cenografia. Ela arrasou já na primeira ideia, o que acabou por influenciar o roteiro e a apresentação das canções".



Além de Lulu, Milton já trabalhou com outros grandes nomes com Roberto Carlos, Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Ele também é autor de músicas como "Baby" e "A Gente Dá Certo", de dupla Sandy & Junior, "Jeito Sexy", do grupo Fat Family, e " Não Dá Para Resistir", do Rouge.

"Quando olho para trás e vejo a quantidade de grandes artistas que pude colaborar em seus trabalhos, sinto que já alcancei, e muito, o desejo de acompanhar alguém. Há 15 anos meu foco principal tem sido minha carreira solo. É um grande desafio, mas a satisfação é imensa", celebra ele, que analisa a trajetória musical. "Me sinto privilegiado por ter trabalhado com tantos ídolos e ainda ter uma carreira como artista solo. Viver totalmente de música é o maior privilégio".

Com uma carreira consolidada, Milton percebe as diferentes gerações em seus shows, e se alegra. "O mais incrível de ter acompanhado e feito canções para artistas de várias gerações é ver essa diversidade e ecletismo na plateia. Busco fazer um espetáculo que alcance a todos e, principalmente, a mim e às minhas grandes influências e inspirações musicais. Acho que fico tão em casa no palco que o público percebe isso e se entrega ao show do mesmo jeito".

