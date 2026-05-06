Juliana Linhares e Laila Garin caracterizadas como Zaninha e Socorro, personagens do espetáculo ’As Centenárias’ - Andrea Nestrea / Divulgação

Juliana Linhares e Laila Garin caracterizadas como Zaninha e Socorro, personagens do espetáculo ’As Centenárias’Andrea Nestrea / Divulgação

Publicado 06/05/2026 05:00 | Atualizado 06/05/2026 09:12

Rio - Protagonizado por Laila Garin e Juliana Linhares, o espetáculo "As Centenárias" chega à reta final da temporada carioca no Teatro Carlos Gomes, no Centro. Em cartaz até domingo (10), o musical é uma releitura contemporânea do texto de Newton Moreno, agora em formato musical com 16 canções originais de Chico César, e aborda temas como ancestralidade, oralidade e tradição.

Ambientada no sertão nordestino, a peça equilibra humor e emoção ao contar a história de amizade das centenárias Socorro (Laila Garin) e Zaninha (Juliana Linhares), que são carpideiras, mulheres contratadas para chorar os mortos. Ao longo da trama, as duas atravessam o tempo compartilhando memórias, cantos e segredos, enquanto negociam a presença constante da morte.

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Para Juliana, o saldo da temporada é positivo. "Foi surpreendente. A gente entrou na sala de ensaio com o desafio de levantar um espetáculo precioso e intenso em pouco tempo. E o retorno do público foi muito positivo. Foi muito mais legal até do que eu esperava", afirma. Laila concorda: "Já acho a temporada positivíssima, e a gente nem terminou ainda. Tem um boca a boca muito grande, o público está amando".

Juliana, ainda, ressalta o impacto da identificação do público, especialmente do Nordeste: "Muita gente vem dizer que se reconhece, que lembrou de uma avó, de uma tia. Isso é bonito, dividir essa ancestralidade".

A parceria em cena com Laila é destacada pela atriz. "É muito gostoso dar a mão a ela e poder se jogar nesse abismo da entrega. A gente brinca, joga e se diverte todos os dias. Tem sido um presente muito grande", diz ela, que reforça a sintonia entre as duas: "É importante ver duas mulheres nordestinas juntas e batendo bola. Existe uma expectativa de rivalidade entre mulheres, mas o que mostramos em cena é justamente o contrário. A gente depende uma da outra o tempo todo, e isso emociona o público".

Questionadas sobre convidados especiais, as atrizes revelam desejos distintos: enquanto Juliana se emociona ao lembrar da presença da mãe e lamenta não poder ter a avó na plateia, Laila confessa que aguarda ansiosamente por duas grandes damas da dramaturgia brasileira. "Estou esperando arduamente Marieta Severo e Andrea Beltrão assistirem ao espetáculo", conta. Vale ressaltar que Marieta e Andrea estrelaram o mesmo espetáculo em 2007, no Teatro Poeira.



Além de Laila e Juliana, o musical, com direção de Luiz Carlos Vasconcelos, tem no elenco o ator Leandro Castilho, que interpreta múltiplos personagens em cena.

Serviço:

"As Centenárias"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes, Centro

Ingressos: a partir de R$ 50



