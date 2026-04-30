Chico Chico e Maria Bethâni - Divulgação

Chico Chico e Maria BethâniDivulgação

Publicado 30/04/2026 12:05

Rio - Filho de Cássia Eller, Chico Chico prepara um encontro especial para o Dia dos Namorados no Rio. O artista sobe ao palco do Qualistage, no dia 12 de junho, com a participação de Maria Bethânia, um dos nomes mais consagrados da música nacional.

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Bethânia falou sobre o convite e destacou a relação com o cantor: “Chico Chico, criativo, bom compositor, herdeiro de linda voz e presença. Querido por onde passa. Leva uma alegria só sua. Musical, delicado e dono de rara elegância com quem divide a cena. Cantar com ele é uma alegria”, afirmou. Bethânia falou sobre o convite e destacou a relação com o cantor: “Chico Chico, criativo, bom compositor, herdeiro de linda voz e presença. Querido por onde passa. Leva uma alegria só sua. Musical, delicado e dono de rara elegância com quem divide a cena. Cantar com ele é uma alegria”, afirmou.





O espetáculo integra a turnê do álbum "Let It Burn / Deixa Arder" (Deck, 2025) e propõe uma abordagem mais ampla sobre o afeto. A ideia vai além do romantismo tradicional da data e inclui diferentes formas de conexão, como relações de amizade e o vínculo com animais de estimação.



Em um momento de destaque na carreira, Chico Chico soma indicações ao Grammy Latino e números expressivos nas plataformas digitais com as faixas “Ninguém” e “Menino Bonito”.

O show também conta com a presença de Ana Frango Elétrico, além de uma terceira participação especial que ainda não foi anunciada. Os ingressos já estão disponíveis para venda online O espetáculo integra a turnê do álbum "Let It Burn / Deixa Arder" (Deck, 2025) e propõe uma abordagem mais ampla sobre o afeto. A ideia vai além do romantismo tradicional da data e inclui diferentes formas de conexão, como relações de amizade e o vínculo com animais de estimação.Em um momento de destaque na carreira, Chico Chico soma indicações ao Grammy Latino e números expressivos nas plataformas digitais com as faixas “Ninguém” e “Menino Bonito”.

Serviço

Sexta,12 de junho às 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingressos a partir de R$45,00