Chico Chico e Maria BethâniDivulgação
Bethânia falou sobre o convite e destacou a relação com o cantor: “Chico Chico, criativo, bom compositor, herdeiro de linda voz e presença. Querido por onde passa. Leva uma alegria só sua. Musical, delicado e dono de rara elegância com quem divide a cena. Cantar com ele é uma alegria”, afirmou.
O espetáculo integra a turnê do álbum "Let It Burn / Deixa Arder" (Deck, 2025) e propõe uma abordagem mais ampla sobre o afeto. A ideia vai além do romantismo tradicional da data e inclui diferentes formas de conexão, como relações de amizade e o vínculo com animais de estimação.
Em um momento de destaque na carreira, Chico Chico soma indicações ao Grammy Latino e números expressivos nas plataformas digitais com as faixas “Ninguém” e “Menino Bonito”.
Sexta,12 de junho às 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingressos a partir de R$45,00
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