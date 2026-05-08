Lauryn Hill e Ludmilla farão show gratuito no Rio - Reprodução / Instagram

Lauryn Hill e Ludmilla farão show gratuito no RioReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2026 15:00

Rio - O Global Citizen Rio já tem data, atrações confirmadas e esquema de distribuição de ingressos definido. O evento, que retorna ao Brasil em junho, reúne debates sobre clima e sustentabilidade e também promove um grande show gratuito na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

A programação faz parte da primeira edição da Rio Nature & Climate Week e contará com dois momentos distintos. O primeiro acontece em 4 de junho, em Botafogo, com o Global Citizen NOW: Rio de Janeiro, encontro voltado para discussões sobre desafios ambientais e sociais. Já no dia 6 de junho, o público acompanha o Global Citizen Live: Rio de Janeiro, que leva apresentações musicais gratuitas para a orla de Ipanema.

Entre os nomes confirmados no line-up estão Ludmilla, além de Ms. Lauryn Hill e Wyclef Jean. Os artistas celebram os 30 anos do álbum "The Score", clássico do grupo Fugees lançado em 1996. A apresentação ainda contará com participações de YG Marley e Zion Marley.

Considerado um dos discos mais importantes da história do hip hop, “The Score” impulsionou sucessos como "Killing Me Softly", "Ready or Not", "Fu-Gee-La" e "No Woman", "No Cry". O álbum venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap em 1997.

Como conseguir ingressos

Os ingressos para o show em Ipanema serão gratuitos e distribuídos por meio de ações promovidas pelo Global Citizen. O público poderá garantir entradas de três formas:

Pelo aplicativo oficial do evento, ao completar missões e ações propostas pela plataforma;

Por meio de atividades voluntárias organizadas em parceria com instituições sociais no Rio de Janeiro;

Via WhatsApp, após participação em campanhas ligadas à agricultura sustentável e financiamento de projetos educacionais.

Entre as ações presenciais já confirmadas está uma limpeza de praia na Barra da Tijuca, marcada para 23 de maio, em parceria com o Instituto Boas Ondas. Outra iniciativa prevista é o “Game for Climate”, realizado ao lado da Onda Solidária, em 1º de junho.

Para participar das atividades voluntárias, será necessário realizar inscrição prévia. Segundo a organização, novas oportunidades devem ser anunciadas nas próximas semanas.