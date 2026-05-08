Babi Cruz e o filho, Arlindinho, se apresentam em Vila IsabelDivulgação
Arlindinho e Babi Cruz
Sexta-feira, a partir das 16h
Local: Shopping Boulevard - Terraço da Vila – 6º andar
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingresso: Grátis, com resgate pelo app do Shopping Boulevard
Jorge Vercillo - JV30 II - Mais um Final Feliz
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 90
Sidney Magal - “Me Chama Que Eu Vou”
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70
Deco Fiori - Cada Verdade Que Eu Sonhar
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: R. Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
Tiee - Subúrbio
Participação especial: Bruno Diegues
Sábado, a partir das 14h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Participações: Arlindinho, Nego Damoe, Robinho, Adriano Ribeiro e Primeiro Amor
Sábado, das 15h à 01h
Local: Arena Errejota
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Centro Metropolitano – Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 50
Juceir Jr.
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço:
Ingresso: Grátis
Titãs - Cabeça Dinossauro 40 anos
Sábado, a partir das 19h
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50
Elymar Santos
Sábado, às 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Day Limns - 7 Vidas
Sábado, às 20h
Local: Teatro Cesgranrio
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido
Ingresso: a partir de R$ 70
Fat Family
Sábado, às 22h
Local: Viaduto Negrão de Lima- Madureira
Endereço: Rua Carvalho de Souza, s/nº - Madureira
Ingresso: R$ 30 (antecipado)
Sábado, às às 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
Domingo, às 11h
Local: Cidade das Artes - Teatro de Câmara
Endereço: Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20
Dream Theater
Domingo, a partir das 18h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 350
Espetáculos
De quinta a sábado até 30 de maio, às 19h
Local: Teatro Correios Léa Garcia - Centro Cultural Correios
Endereço: R. Visc. de Itaboraí, 20 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 15,00
Sexta-feira, às 19h, sábado, às 17h; e domingo, às 16h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro
Ingresso: a partir de R$ 15
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 17h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro
Ingresso: a partir de R$ 40
"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon
Ingresso: a partir de R$ 120
"Flores Astrais – um tributo a Secos & Molhados"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60
"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir R$ 75
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira, às 20h30
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
Sexta-feira e sábado, às 21h; domingo, às 20h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 / loja 213 - São Conrado
Ingresso: a partir de R$ 60
“Coraline – A Porta Mágica”
Sábado, às 17h
Local: Teatro Grandes Atores — Shopping Barra Square
Endereço: Avenida das Américas, 3555, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45
"Chapeuzinho Vermelho e a Floresta Encantada"
Sábado, às 17h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vitor Alves, 454 – Campo Grande
Ingresso: a partir de R$ 25
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Domingos de Oliveira – Planetário da Gávea
Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, 240 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: : Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
“Na Casa do Rio Vermelho – O Amor de Zélia e Jorge”
Sábado e domingo, às 16h
Local: Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)
Endereço: Av. Rio Branco, 241 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 20h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 35
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 16h
Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)
Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá 1, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingressos: A partir de R$ 25
Patati Patatá Circo Show
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: a partir de R$ 35
Kart VROOM – VR Land
Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 21h
Local: Shopping Boulevard – 1º piso – Praça de Eventos
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: a partir de R$ 33
Sábado, às 16h
Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa - Chacrinha
Endereço: Rua Soldado Eliseu Hipólito s/nº, Pedra de Guaratiba
Ingresso: Grátis
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping
Endereço : Estrada do Portela, 222 – Madureira
Ingresso: Grátis