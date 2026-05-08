Babi Cruz e o filho, Arlindinho, se apresentam em Vila IsabelDivulgação

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Isabelle Rosa
Rio - O dia das mães é celebrado, neste domingo (10), mas além de muitos abraços e carinhos, as matriarcas merecem curtir o fim de semana em grande estilo - com ou sem os filhos. A boa notícia é que há opções para todos os gostos e bolsos, incluindo shows, espetáculos e exposições. Uma das dicas é a apresentação gratuita de Babi Cruz e do filho, Arlindinho, fruto da união com Arlindo Cruz (1958-2025), no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, nesta sexta-feira (8), para aquecer as comemorações. 
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Sidney Magal se apresenta no Qualistage - Denise Andrade / Divulgação
Elymar Santos fará show no Espaço Hall - Divulgação
Elymar Santos fará show no Espaço Hall - Divulgação
Babi Cruz e o filho, Arlindinho, se apresentam em Vila Isabel - Divulgação
Sidney Magal se apresenta no Qualistage - Divulgação
Taís Araujo estrela o solo inédito 'Mudando de Pele' - Pedro Napolinário / Divulgação
Marcelo Médici como Dona Lola no teatro - Lenise Pinheiro / Divulgação
"Estamos super empolgados para fazer o show. Vamos cantar muito samba bom, vai ser uma roda de samba com muito axé, muito amor, carinho e com muito partido alto e samba-canção, na terra de Noel, de Martinho, na Vila Isabel. Então é com imenso prazer que eu e meu filho vamos homenagear uma data tão importante, tão significativa, homenageando também todas as mães do samba. Espero todo mundo lá para a gente cair nos braços da batucada", convida Babi. 
Para quem tiver uma graninha sobrando, Sidney Magal leva a turnê "Me Chama que Eu Vou" para o Qualistage, no mesmo dia. O artista transformará o local em uma verdadeira pista de dança com sucessos como "Meu Sangue Ferve Por Você" e "Tenho", além de outros hits. Com 60 anos de carreira, o artista adianta detalhes do espetáculo. "(Terá) músicas em espanhol, (minhas) músicas de sucesso e músicas de outras pessoas que eu canto e que sempre surte um efeito muito legal no show".
Na apresentação, o cantor também promete uma homenagem às mamães. "Eu gosto de presente, né? A minha homenagem às mães se dá através de todas as mulheres. Normalmente, homenageio quase no final do meu show todas as mulheres, inclusive com a minha música 'Sandra Rosa Madalena', que são três nomes femininos muito fortes. As flores que eu mando para as pessoas são, obviamente, para as mulheres e a maioria delas nesse dia será de mamães". 
No sábado (9), Elymar Santos sobe o palco do Espaço Hall e anima as matriarcas. Domingo (10),  a Orquestra Sinfônica Brasileira abre a série Orquestra Encena, às 11h, no Teatro de Câmara da Cidade das Artes. Sob regência do maestro André Cardoso, a apresentação terá no repertório obras de Villa-Lobos, Rodrigo Cicchelli, Gustav Holst e Antonín Dvorak.
Entre as opções de espetáculos estão: "Mudando de Pele", estrelado por Taís Araujo, no Teatro Sesc Ginástico, no Centro; "O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier, no Teatro Axia Casa Grande, no Leblon, e "Dona Lola", no Teatro dos 4, na Gávea, protagonizado por Marcelo Médici. 
Se animou? Então, confira a programação completa abaixo: 
Shows

Arlindinho e Babi Cruz
Sexta-feira, a partir das 16h
Local: Shopping Boulevard - Terraço da Vila – 6º andar
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingresso: Grátis, com resgate pelo app do Shopping Boulevard

Jorge Vercillo - JV30 II - Mais um Final Feliz
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 90

Sidney Magal - “Me Chama Que Eu Vou”
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 70

Deco Fiori - Cada Verdade Que Eu Sonhar
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Brigitte Blair
Endereço: R. Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60

Tiee - Subúrbio
Participação especial: Bruno Diegues
Sábado, a partir das 14h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 60
Marvvila - Estacionamento Leste do Shopping Metropolitano
Participações: Arlindinho, Nego Damoe, Robinho, Adriano Ribeiro e Primeiro Amor
Sábado, das 15h à 01h
Local: Arena Errejota
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Centro Metropolitano – Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 50

Juceir Jr.
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço:
Ingresso: Grátis

Titãs - Cabeça Dinossauro 40 anos
Sábado, a partir das 19h
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50

Elymar Santos
Sábado, às 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80

Day Limns - 7 Vidas
Sábado, às 20h
Local: Teatro Cesgranrio
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido
Ingresso: a partir de R$ 70

Fat Family
Sábado, às 22h
Local: Viaduto Negrão de Lima- Madureira
Endereço: Rua Carvalho de Souza, s/nº - Madureira
Ingresso: R$ 30 (antecipado)
Grag Queen
Sábado, às às 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
Orquestra Encena
Domingo, às 11h
Local: Cidade das Artes - Teatro de Câmara
Endereço: Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20

Dream Theater
Domingo, a partir das 18h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 350

Espetáculos
"Quando Dança um Baobá"
De quinta a sábado até 30 de maio, às 19h
Local: Teatro Correios Léa Garcia - Centro Cultural Correios
Endereço: R. Visc. de Itaboraí, 20 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 15,00
"Cartas para Gonzaguinha, O Musical"
Sexta-feira, às 19h, sábado, às 17h; e domingo, às 16h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro
Ingresso: a partir de R$ 15
"Mudando de Pele", com Taís Araujo
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
"As Centenárias", com Laila Garin e Juliana Linhares
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 17h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro
Ingresso: a partir de R$ 40

"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon
Ingresso: a partir de R$ 120

"Flores Astrais – um tributo a Secos & Molhados"
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo
Ingresso: a partir de R$ 60

"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir R$ 75
"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
"Fim de Tarde", com Larissa Maciel, Roney Villela e Miguel Tavares
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon
Ingresso: a partir de R$ 40
Stand-up “Surto Coletivo”, com Maurício Meirelles
Sexta-feira, às 20h30
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
"O começo do fim", com Isabel Fillardis e Well Aguiar
Sexta-feira e sábado, às 21h; domingo, às 20h
Local: Teatro Fashion Mall
Endereço: Estrada da Gávea, 899 / loja 213 - São Conrado
Ingresso: a partir de R$ 60

“Coraline – A Porta Mágica”
Sábado, às 17h
Local: Teatro Grandes Atores — Shopping Barra Square
Endereço: Avenida das Américas, 3555, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 45

"Chapeuzinho Vermelho e a Floresta Encantada"
Sábado, às 17h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: Rua Vitor Alves, 454 – Campo Grande
Ingresso: a partir de R$ 25
“Quem tem medo de crianças?”
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Domingos de Oliveira – Planetário da Gávea
Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, 240 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 30
"Pinóquio"
Sábado, às 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: : Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis

“Na Casa do Rio Vermelho – O Amor de Zélia e Jorge”
Sábado e domingo, às 16h
Local: Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)
Endereço: Av. Rio Branco, 241 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
“Rir pra não surtar”
Sábado, às 20h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 35
"Dona Lola", com Marcelo Médici
Domingo, às 17h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea
Ingressos: A partir de R$ 70


Mais opções
Exposição "Espaçotempo"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 16h
Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)
Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea
Ingresso: Grátis
"Mundo Pixar"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Exposição "Oceano: o mundo é um arquipélago"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Museu do Amanhã
Endereço: Praça Mauá 1, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20

Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingressos: A partir de R$ 25

Patati Patatá Circo Show
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: a partir de R$ 35

Kart VROOM – VR Land
Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 21h
Local: Shopping Boulevard – 1º piso – Praça de Eventos
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: a partir de R$ 33
Pagode das Mamães
Sábado, às 16h
Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa - Chacrinha
Endereço: Rua Soldado Eliseu Hipólito s/nº, Pedra de Guaratiba
Ingresso: Grátis
Música no Madu 
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping
Endereço : Estrada do Portela, 222 – Madureira
Ingresso: Grátis