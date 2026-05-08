Babi Cruz e o filho, Arlindinho, se apresentam em Vila Isabel - Divulgação

Babi Cruz e o filho, Arlindinho, se apresentam em Vila IsabelDivulgação

Publicado 08/05/2026 05:00 | Atualizado 08/05/2026 13:46

Rio - O dia das mães é celebrado, neste domingo (10), mas além de muitos abraços e carinhos, as matriarcas merecem curtir o fim de semana em grande estilo - com ou sem os filhos. A boa notícia é que há opções para todos os gostos e bolsos, incluindo shows, espetáculos e exposições. Uma das dicas é a apresentação gratuita de Babi Cruz e do filho, Arlindinho, fruto da união com Arlindo Cruz (1958-2025), no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, nesta sexta-feira (8), para aquecer as comemorações.

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"Estamos super empolgados para fazer o show. Vamos cantar muito samba bom, vai ser uma roda de samba com muito axé, muito amor, carinho e com muito partido alto e samba-canção, na terra de Noel, de Martinho, na Vila Isabel. Então é com imenso prazer que eu e meu filho vamos homenagear uma data tão importante, tão significativa, homenageando também todas as mães do samba. Espero todo mundo lá para a gente cair nos braços da batucada", convida Babi.

Para quem tiver uma graninha sobrando, Sidney Magal leva a turnê "Me Chama que Eu Vou" para o Qualistage, no mesmo dia. O artista transformará o local em uma verdadeira pista de dança com sucessos como "Meu Sangue Ferve Por Você" e "Tenho", além de outros hits. Com 60 anos de carreira, o artista adianta detalhes do espetáculo. "(Terá) músicas em espanhol, (minhas) músicas de sucesso e músicas de outras pessoas que eu canto e que sempre surte um efeito muito legal no show".

Na apresentação, o cantor também promete uma homenagem às mamães. "Eu gosto de presente, né? A minha homenagem às mães se dá através de todas as mulheres. Normalmente, homenageio quase no final do meu show todas as mulheres, inclusive com a minha música 'Sandra Rosa Madalena', que são três nomes femininos muito fortes. As flores que eu mando para as pessoas são, obviamente, para as mulheres e a maioria delas nesse dia será de mamães".

No sábado (9), Elymar Santos sobe o palco do Espaço Hall e anima as matriarcas. Domingo (10), a Orquestra Sinfônica Brasileira abre a série Orquestra Encena, às 11h, no Teatro de Câmara da Cidade das Artes. Sob regência do maestro André Cardoso, a apresentação terá no repertório obras de Villa-Lobos, Rodrigo Cicchelli, Gustav Holst e Antonín Dvorak.

Entre as opções de espetáculos estão: "Mudando de Pele", estrelado por Taís Araujo, no Teatro Sesc Ginástico, no Centro; "O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier, no Teatro Axia Casa Grande, no Leblon, e "Dona Lola", no Teatro dos 4, na Gávea, protagonizado por Marcelo Médici.

Se animou? Então, confira a programação completa abaixo:

Shows



Arlindinho e Babi Cruz

Sexta-feira, a partir das 16h

Local: Shopping Boulevard - Terraço da Vila – 6º andar

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingresso: Grátis, com resgate pelo app do Shopping Boulevard



Jorge Vercillo - JV30 II - Mais um Final Feliz

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 90



Sidney Magal - “Me Chama Que Eu Vou”

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Deco Fiori - Cada Verdade Que Eu Sonhar

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Brigitte Blair

Endereço: R. Miguel Lemos, 51 - h, Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 60



Tiee - Subúrbio

Participação especial: Bruno Diegues

Sábado, a partir das 14h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60

Marvvila - Estacionamento Leste do Shopping Metropolitano

Participações: Arlindinho, Nego Damoe, Robinho, Adriano Ribeiro e Primeiro Amor

Sábado, das 15h à 01h

Local: Arena Errejota

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Centro Metropolitano – Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 50



Juceir Jr.

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço:

Ingresso: Grátis



Titãs - Cabeça Dinossauro 40 anos

Sábado, a partir das 19h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 97,50



Elymar Santos

Sábado, às 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



Day Limns - 7 Vidas

Sábado, às 20h

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido

Ingresso: a partir de R$ 70



Fat Family

Sábado, às 22h

Local: Viaduto Negrão de Lima- Madureira

Endereço: Rua Carvalho de Souza, s/nº - Madureira

Ingresso: R$ 30 (antecipado)

Grag Queen

Sábado, às às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 60

Orquestra Encena

Domingo, às 11h

Local: Cidade das Artes - Teatro de Câmara

Endereço: Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



Dream Theater

Domingo, a partir das 18h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 350



Espetáculos

"Quando Dança um Baobá"

De quinta a sábado até 30 de maio, às 19h

Local: Teatro Correios Léa Garcia - Centro Cultural Correios

Endereço: R. Visc. de Itaboraí, 20 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 15,00

"Cartas para Gonzaguinha, O Musical"

Sexta-feira, às 19h, sábado, às 17h; e domingo, às 16h

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$ 15

"Mudando de Pele", com Taís Araujo

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30

"As Centenárias", com Laila Garin e Juliana Linhares

Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 17h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40



"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier

Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30

Local: Teatro Axia Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon

Ingresso: a partir de R$ 120



"Flores Astrais – um tributo a Secos & Molhados"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo

Ingresso: a partir de R$ 60



"O Deus da Carnificina"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir R$ 75

"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70

"Fim de Tarde", com Larissa Maciel, Roney Villela e Miguel Tavares

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon

Ingresso: a partir de R$ 40

Stand-up “Surto Coletivo”, com Maurício Meirelles

Sexta-feira, às 20h30

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70

"O começo do fim", com Isabel Fillardis e Well Aguiar

Sexta-feira e sábado, às 21h; domingo, às 20h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 / loja 213 - São Conrado

Ingresso: a partir de R$ 60



“Coraline – A Porta Mágica”

Sábado, às 17h

Local: Teatro Grandes Atores — Shopping Barra Square

Endereço: Avenida das Américas, 3555, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 45



"Chapeuzinho Vermelho e a Floresta Encantada"

Sábado, às 17h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Rua Vitor Alves, 454 – Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 25

“Quem tem medo de crianças?”

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Domingos de Oliveira – Planetário da Gávea

Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, 240 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30

"Pinóquio"

Sábado, às 16h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: : Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis



“Na Casa do Rio Vermelho – O Amor de Zélia e Jorge”

Sábado e domingo, às 16h

Local: Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)

Endereço: Av. Rio Branco, 241 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30

“Rir pra não surtar”

Sábado, às 20h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 35

"Dona Lola", com Marcelo Médici

Domingo, às 17h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Gávea

Ingressos: A partir de R$ 70





Mais opções

Exposição "Espaçotempo"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



"Mundo Pixar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50

Exposição "Oceano: o mundo é um arquipélago"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Parkshopping

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingressos: A partir de R$ 25



Patati Patatá Circo Show

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30

Local: Estacionamento do Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho

Ingressos: a partir de R$ 35



Kart VROOM – VR Land

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Local: Shopping Boulevard – 1º piso – Praça de Eventos

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingressos: a partir de R$ 33

Pagode das Mamães

Sábado, às 16h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa - Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Eliseu Hipólito s/nº, Pedra de Guaratiba

Ingresso: Grátis

Música no Madu

Domingo, a partir das 16h

Local: Madureira Shopping

Endereço : Estrada do Portela, 222 – Madureira

Ingresso: Grátis