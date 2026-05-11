Primavera Sound 2026 anuncia line-up com atrações Reprodução/Instagram
O festival, que chega na terceira edição, após 3 anos de pausa, tem na programação nomes, como FKA Twigs, Lily Allen e CMAT. Os grupos The Strokes e Gorillaz foram apresentados como as principais atrações do Primevera Sound deste ano.
Entre outros artistas já definidos para as datas, estão Yung Lean, Courtney Barnett, Duquesa, Underscores, Model/Actriz, Danny L Harle, Nation of Language, Gaby Amarantos, e Cara Delevingne. O festival, ainda, irá revelar mais nomes para a programação.
Os ingressos terão disponibilidade de venda pela Ingresse, e mais informações serão divulgadas pela organização do evento.
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