Luan Santana - Caio Mayer / Divulgação

Luan SantanaCaio Mayer / Divulgação

Publicado 13/05/2026 05:00

Rio - O Meteoro da Paixão chega às terras cariocas e vai causar uma 'explosão de sentimentos'. É que Luan Santana realiza o show da turnê "Registro Histórico", no Parque Olímpico, neste sábado (16), a partir das 16h, e proporcionará aos fãs a uma verdadeira 'viagem no tempo'. Na apresentação, o cantor deseja empolgar o público ao som de sucessos que marcaram sua trajetória profissional, além de impressionar os admiradores com a estrutura grandiosa do espetáculo.

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"É um show especial pra mim. Tem aquelas músicas lá do começo, tipo 'Meteoro', 'Você Não Sabe o Que é Amor', 'Garotas não merecem chorar', 'As lembranças vão na mala', 'Você de mim não sai', passando por várias fases da minha carreira. E o cenário está gigante, bem tecnológico, pensado pra emocionar mesmo. Quero que o público cante do começo ao fim e sinta que é parte principal nesta história", afirma Luan.

A escolha do local como palco desta grandiosa experiência é mencionada por Luan. "A gente sempre quer proporcionar algo maior e melhor. O Parque Olímpico permite um espetáculo mais grandioso, com mais estrutura, mais gente… e eu gosto desse desafio de pensar grande junto com os fãs".



E por falar nos admiradores, o sertanejo confessa que ainda é surpreendente ver um mar de gente na plateia. "Nunca vou me acostumar com isso. Toda vez que subo no palco e vejo aquela galera cantando alto, é como se fosse a primeira vez. Dá um frio na barriga, uma gratidão enorme… é isso que me move. O público me inspira, os fãs são os maiores influencers de um artista", destaca.

Questionado se haverá alguma participação especial no espetáculo, Luan faz suspense. "Gosto de surpresa! Sempre que dá, a gente prepara algo diferente. O Rio é uma cidade muito especial, então, quem sabe, pode acontecer, sim".

Com 18 anos de carreira, o sertanejo analisa a maior idade artística e aponta alguns momentos marcantes na trajetória profissional. "Parece que foi ontem que tudo começou. Eu sou muito grato por tudo que vivi até aqui. Tive momentos inesquecíveis, como o primeiro DVD, os grandes festivais, turnês internacionais… mas acho que o mais marcante é ver que as pessoas cresceram junto comigo", comenta.

Considerado um dos maiores nomes do sertanejo atual, Luan já foi até comparado a Roberto Carlos devido ao talento e popularidade. "É uma honra gigantesca, né? O Roberto é o Rei. Ele inspira tudo e todos. Levo a música com amor, com a responsabilidade de continuar fazendo um trabalho bonito, com verdade. Eu sigo no meu caminho, respeitando minha história. Como diz a música 'cada um compõe a sua história'".



'Realizado'

A plenitude da fase profissional se estende para a pessoal. Luan é casado com a influenciadora digital Jade Magalhães desde 2024, e os dois são papais de Serena, de apenas um aninho. "Eu estou muito feliz, realizado… tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Encontrar esse equilíbrio não é fácil, mas quando a gente consegue, tudo flui melhor", diz ele, que revela como é a relação com a família. "É tudo pra mim. A Jade é minha parceira de vida, me apoia em tudo, e a Serena… mudou completamente meu mundo. É um amor que não dá pra explicar".

Filha longe dos holofotes

O casal optou por não mostrar o rostinho da filha nas redes sociais. "Foi uma escolha muito pensada, conversada entre mim e a Jade. Desde o início, a gente quis proteger a Serena do que vem junto com a exposição, não só o carinho, que é enorme e a gente agradece demais, mas também o lado difícil, que muita gente nem imagina. A infância é um tempo sagrado, sabe? É o momento dela viver sem pressa, sem pressão, sem holofote. A infância precisa ter essa "ludicifade", remete a um universo sem exposição ou interferência externa", comenta.

"É um potencial humano, de sentir-se pleno, do poder brincar, ser livre, que nos leva a um bem-estar conosco e é com os demais a nossa volta. A partir do momento que a gente expõe a 'Sesse' e a torna pública, esse traço essencial, nesta fase, fica alterado. Claro que, se um dia ela quiser, vai ter liberdade para aparecer, se mostrar, fazer o que tiver vontade. Mas por enquanto… nosso papel como pais é proteger. E a gente está aqui, fazendo isso com todo amor do mundo. Nossa decisão remete a um poema de Fernando Pessoa: "...Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada". Sendo assim, vamos viver, até que nossa filha decida sobre a sua vida pensada", complementa.

Parecida com o papai ou a mamãe?

A curiosidade sobre Serena é grande, e Luan admite que uma das perguntas que mais ouve é: 'Serena é mais parecida com a mamãe ou o papai?'. Ele, então, responde: "Olha… acho que tem um pouquinho dos dois, mas tem horas que eu olho e vejo muito da Jade. Está uma mistura linda!", derrete-se.

O sertanejo, por fim, entrega se a pequena já demonstra gosto pela música. "Já dá uns sinaizinhos, viu? (risos) Ela gosta de som, presta atenção… mas ainda é cedo. O importante é que ela seja feliz, independente do caminho que escolher".