Gloria Groove fará show gratuito na Praça Mauá - Divulgação

Gloria Groove fará show gratuito na Praça MauáDivulgação

Publicado 15/05/2026 05:00

Rio - A Praça Mauá, no Centro, será palco de um show gratuito de Gloria Groove, neste sábado (16), a partir das 18h. Um dos principais nomes da música pop brasileira, a cantora promete empolgar o público ao som de grandes hits da carreira, como "Bonekinha", "A Queda", "Vermelho", "Nosso Primeiro Beijo", "Até Já", "Bumbum de Ouro" e muito mais.

"Fazer um show gratuito na Praça Mauá tem um significado muito especial pra mim. O Rio tem uma energia única, uma troca muito intensa com o público, então poder viver isso em um espaço tão simbólico e democrático torna tudo ainda mais emocionante. Estou animadíssima e espero todo mundo para uma noite Gloriosa!", afirma a artista.

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Antes da apresentação, haverá atividades esportivas e recreativas, como skate, slackline, futmesa, tênis de mesa, pebolim, air game e mais, a partir das 10h, para o público. Além disso, o evento, que faz parte da segunda edição da Semana S, contará com aulão de ritmos, cortejos culturais, performances poéticas, atrações circenses, além de ações voltadas à infância, juventude e longevidade.

No mesmo esquema 0800, tem o concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, no Teatro Municipal Carlos Gomes, no Centro, neste sábado (16). Com regência de Anderson Alves, o espetáculo "Música,

Poesia e Memórias do Brasil" explora o diálogo entre a música sinfônica e a poesia.

Já no domingo (17), rola a feijoada do Cacique de Ramos, em Olaria, no domingo, a partir das 13h, com shows de Enzo Belmonte, Moisés Santiago, Margarete Mendes e o Grupo Caciqueando. O desfile do estandarte do bloco e das cortes Curumim e Glória Caciqueana também fazem parte da programação.

Entre as opções pagas, há o show de Alexandre Pires, nesta sexta-feira (15), na Via Music Hall, em São João de Meriti, que faz parte da turnê "Pagonejo Bão". "É a junção de duas paixões que eu tenho na música e há muito tempo queria tirar do papel e transformar em um projeto. Vai ser mágico e verdadeiro", diz o artista.

No mesmo dia, Jota.pê, do hit "Ouro Marrom" e "Beija-flor", sobe ao palco do Vivo Rio, na Zona Sul. Lenine e Os Garotin farão participações especiais no espetáculo. No sábado, o Paralamas do Sucesso leva os maiores sucessos da carreira para a Arena Bangu, na Zona Oeste. Já Luan Santana fará com que os fãs façam uma "viagem no tempo" no show da turnê "Registro Histórico", no Parque Olímpico.

Se a ideia é curtir com criançada, a dica é conferir o espetáculo do Raduan Circus, no Uptown Barra, com direito a malabaristas, acrobatas, trapezistas, palhaços e até o eletrizante "Globo da Vida", em que motociclistas fazem manobras radicais dentro de uma esfera metálica.

Se animou? Confira a programação completa abaixo:

Shows



Jota.pê

Participações especiais de Lenine e Os Garotin

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60



Alexandre Pires

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 20



Isabella Taviane

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Claro MAIS

Endereço: Shopping Cidade Copacabana | Rua Siqueira Campos 143 / 2º piso - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 60

Luan Santana

Sábado, a partir das 16h

Local: Parque Olímpico

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3400, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 130

Capital do Samba

Sábado, a partir das 16h (Alcione, Alexandre Pires, Dilsinho, Péricles e Belo)

Domingo, a partir das 15h (Raça Negra, Ferrugem, Sorriso Maroto, Menos é Mais e Samba 90 Graus)

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória

Ingresso: a partir de R$ 185

Samba do Leo Russo

Sábado, a partir das 17h

Local: Bar Ferreirinha

Endereço: Rua Galdino Pimentel, 61 - Méier

Ingresso: a partir de R$ 15

Gloria Groove

Sábado, às 18h (evento inicia às 10h)

Local: Praça Mauá

Endereço: Praça Mauá, s/n, Centro

Ingresso: Grátis



Roda de Samba do Wander Pires

Abertura do Grupo Como Antigamente e Participação de Wandinho Pires

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa/ Centro

Ingresso: valor colaborativo



Emicida

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60



Paralamas do Sucesso

Sábado, a partir das 19h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: partir de R$ 40



Men At Work

Sábado, a partir das 20h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 250

António Zambujo

Participação de Chico Chico

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar)



Pretinho da Serrinha

Participação especial: Maria Bethânia

Domingo, a partir das 16h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 60



Espetáculos



"Mudando de Pele", com Taís Araujo

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 30



"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier

Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30

Local: Teatro Axia Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon

Ingresso: a partir de R$ 120



"Espelho Mágico"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 25



"O Deus da Carnificina"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir R$ 75



“Você ri de quê?”

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20

"Querida mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 70



"Fim de Tarde", com Larissa Maciel, Roney Villela e Miguel Tavares

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon

Ingresso: a partir de R$ 40

"Aventureiras do K-Pop"

Sábado, às 17h

Local: Areninha Cultural Municipal Carlos Zéfiro

Endereço: Estrada Marechal Alencastro s/nº, Anchieta

Ingresso: a partir de R$ 15

Stand-up “Testando um novo show”, de Daniel Lopes

Sábado, às 20h

Local: Areninha Cultural Municipal Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe

Ingresso: R$ 25

"Capitão Planeta"

Domingo, às 16h

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti

Ingresso: Grátis

"Sala de Espera"

Domingo, às 20h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: Rua Joana Angelica 63 – Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 40

Mais opções

"Mundo Pixar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h

Local: Estacionamento do BarraShopping

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 46,50

Raduan Circus

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$10

Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Parkshopping

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingressos: A partir de R$ 25



Patati Patatá Circo Show

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30

Local: Estacionamento do Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho

Ingressos: a partir de R$ 35

Festa Literária de Santa Teresa (FLIST)

Sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

Concerto OSB Jovem - "Música, Poesia e Memórias do Brasil"

Sábado, às 11h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro

Ingresso: Grátis

Feijoada do Rival com Ito Melodia e sua roda de samba

Domingo, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 70

Feijoada do Cacique de Ramos

Atrações: Margarete Mendes, Grupo Caciqueando, Enzo Belmonte e Moisés Santiago

Domingo, a partir das 13h

Local: Quadra do Cacique de Ramos

Endereço: Rua Uranos, 1326 – Olaria

Ingresso: Grátis; prato de feijoada custa R$ 35