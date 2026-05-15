Gloria Groove fará show gratuito na Praça MauáDivulgação
Poesia e Memórias do Brasil" explora o diálogo entre a música sinfônica e a poesia.
Jota.pê
Participações especiais de Lenine e Os Garotin
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 60
Alexandre Pires
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20
Isabella Taviane
Sexta-feira, às 21h
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Shopping Cidade Copacabana | Rua Siqueira Campos 143 / 2º piso - Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado, a partir das 16h
Local: Parque Olímpico
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3400, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 130
Sábado, a partir das 16h (Alcione, Alexandre Pires, Dilsinho, Péricles e Belo)
Domingo, a partir das 15h (Raça Negra, Ferrugem, Sorriso Maroto, Menos é Mais e Samba 90 Graus)
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória
Ingresso: a partir de R$ 185
Sábado, a partir das 17h
Local: Bar Ferreirinha
Endereço: Rua Galdino Pimentel, 61 - Méier
Ingresso: a partir de R$ 15
Sábado, às 18h (evento inicia às 10h)
Local: Praça Mauá
Endereço: Praça Mauá, s/n, Centro
Ingresso: Grátis
Roda de Samba do Wander Pires
Abertura do Grupo Como Antigamente e Participação de Wandinho Pires
Sábado, a partir das 18h
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa/ Centro
Ingresso: valor colaborativo
Emicida
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 60
Paralamas do Sucesso
Sábado, a partir das 19h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: partir de R$ 40
Men At Work
Sábado, a partir das 20h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 250
Participação de Chico Chico
Sábado, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar)
Pretinho da Serrinha
Participação especial: Maria Bethânia
Domingo, a partir das 16h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 60
"Mudando de Pele", com Taís Araujo
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Avenida Graça Aranha, 187 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 30
"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Sexta-feira e sábado, às 19h30 e 21h; domingo, às 16h e 18h30
Local: Teatro Axia Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A- Leblon
Ingresso: a partir de R$ 120
"Espelho Mágico"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
"O Deus da Carnificina"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir R$ 75
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 20
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 70
"Fim de Tarde", com Larissa Maciel, Roney Villela e Miguel Tavares
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingos, às 19h
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Av. Ataufo de Paiva, 269– Leblon
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado, às 17h
Local: Areninha Cultural Municipal Carlos Zéfiro
Endereço: Estrada Marechal Alencastro s/nº, Anchieta
Ingresso: a partir de R$ 15
Sábado, às 20h
Local: Areninha Cultural Municipal Terra
Endereço: Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe
Ingresso: R$ 25
Domingo, às 16h
Local: Shopping Grande Rio
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti
Ingresso: Grátis
Domingo, às 20h
Local: Teatro Cândido Mendes
Endereço: Rua Joana Angelica 63 – Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 21h
Local: Estacionamento do BarraShopping
Endereço: Avenida das Américas, 4.666 Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 46,50
Sexta-feira, às 20h; sábados e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Uptown Barra
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$10
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingressos: A partir de R$ 25
Patati Patatá Circo Show
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Estacionamento do Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: a partir de R$ 35
Sábado e domingo, das 10h às 18h
Local: Teatro Ruth de Souza
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa
Ingresso: Grátis
Sábado, às 11h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro
Ingresso: Grátis
Domingo, às 13h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 70
Atrações: Margarete Mendes, Grupo Caciqueando, Enzo Belmonte e Moisés Santiago
Domingo, a partir das 13h
Local: Quadra do Cacique de Ramos
Endereço: Rua Uranos, 1326 – Olaria
Ingresso: Grátis; prato de feijoada custa R$ 35