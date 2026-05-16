Muzikali Festival do Hopi Hari terá livre acesso aos brinquedos até meia-noiteDivulgação

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Considerado um dos mais importantes parques do país, o Hopi Hari prepara uma verdadeira maratona de música e adrenalina. O espaço, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, receberá, no dia 23 de maio, o Muzikali Festival - Edição Sertaneja, evento que vai unir grandes nomes do gênero, brinquedos radicais funcionando até meia-noite e promoções especiais para quem comprar ingressos no site oficial.
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Muzikali Festival, no Hopi Hari, terá a dupla César Menotti & Fabiano como uma de suas principais atrações - Divulgação
Muzikali Festival do Hopi Hari terá livre acesso aos brinquedos até meia-noite - Divulgação
A expectativa é transformar o festival em uma experiência completa de entretenimento, ao combinar shows ao vivo e acesso liberado às mais de 40 atrações do complexo.
Entre os artistas confirmados estão César Menotti & Fabiano, Bruninho & Davi, Kaique & Felipe e Helena & Rodrigo. Os visitantes também poderão aproveitar atrações famosas como a Montezum, considerada uma das montanhas-russas mais conhecidas da América Latina, além de brinquedos como Katapul, Vurang, Rio Bravo, Jambalaia, Evolution e Ghosti Hotel.
O festival contará com funcionamento especial, das 11h até meia-noite. A programação musical começa às 16h30.

Ingressos têm descontos em grupo
Os ingressos promocionais começam em R$ 90 para pista, mas o valor diminui conforme a quantidade de entradas adquiridas:
Individual: R$ 90
Duas pessoas: R$ 168
Três pessoas: R$ 234
Quatro pessoas: R$ 288
Cinco pessoas: R$ 300
Na prática, o combo para cinco visitantes reduz o valor individual para R$ 60, consequentemente, se consolida como um dos principais atrativos da campanha do parque para o evento.
Outra opção disponível é o "Kamaroti", camarote premium com open bar e open food. O espaço oferece bebidas alcoólicas, refrigerantes, petiscos e acesso privilegiado à frente do palco principal.
As entradas podem ser adquiridas diretamente no site oficial do Hopi Hari, com pagamento online e emissão de QR Code para acesso ao parque.