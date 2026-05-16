Muzikali Festival do Hopi Hari terá livre acesso aos brinquedos até meia-noite - Divulgação

Muzikali Festival do Hopi Hari terá livre acesso aos brinquedos até meia-noiteDivulgação

Publicado 16/05/2026 13:35

Considerado um dos mais importantes parques do país, o Hopi Hari prepara uma verdadeira maratona de música e adrenalina. O espaço, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, receberá, no dia 23 de maio, o Muzikali Festival - Edição Sertaneja, evento que vai unir grandes nomes do gênero, brinquedos radicais funcionando até meia-noite e promoções especiais para quem comprar ingressos no site oficial.

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A expectativa é transformar o festival em uma experiência completa de entretenimento, ao combinar shows ao vivo e acesso liberado às mais de 40 atrações do complexo.

Entre os artistas confirmados estão César Menotti & Fabiano, Bruninho & Davi, Kaique & Felipe e Helena & Rodrigo. Os visitantes também poderão aproveitar atrações famosas como a Montezum, considerada uma das montanhas-russas mais conhecidas da América Latina, além de brinquedos como Katapul, Vurang, Rio Bravo, Jambalaia, Evolution e Ghosti Hotel.

O festival contará com funcionamento especial, das 11h até meia-noite. A programação musical começa às 16h30.



Ingressos têm descontos em grupo

Os ingressos promocionais começam em R$ 90 para pista, mas o valor diminui conforme a quantidade de entradas adquiridas:

Individual: R$ 90

Duas pessoas: R$ 168

Três pessoas: R$ 234

Quatro pessoas: R$ 288

Cinco pessoas: R$ 300

Na prática, o combo para cinco visitantes reduz o valor individual para R$ 60, consequentemente, se consolida como um dos principais atrativos da campanha do parque para o evento.



Outra opção disponível é o "Kamaroti", camarote premium com open bar e open food. O espaço oferece bebidas alcoólicas, refrigerantes, petiscos e acesso privilegiado à frente do palco principal.