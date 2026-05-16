Muzikali Festival do Hopi Hari terá livre acesso aos brinquedos até meia-noiteDivulgação
Ingressos têm descontos em grupo
Duas pessoas: R$ 168
Três pessoas: R$ 234
Quatro pessoas: R$ 288
Cinco pessoas: R$ 300
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