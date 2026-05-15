Muzikali Festival, no Hopi Hari, terá a dupla César Menotti & Fabiano como uma de suas principais atraçõesDivulgação
2 ingressos: R$ 168
3 ingressos: R$ 234
4 ingressos: R$ 288
5 ingressos: R$ 300
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Muzikali Festival, no Hopi Hari, terá a dupla César Menotti & Fabiano como uma de suas principais atraçõesDivulgação
Festival sertanejo do Hopi Hari terá descontos e atrações radicais
Muzikali Festival reúne César Menotti & Fabiano e libera acesso aos brinquedos do parque até meia-noite
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