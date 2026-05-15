Muzikali Festival, no Hopi Hari, terá a dupla César Menotti & Fabiano como uma de suas principais atrações - Divulgação

Muzikali Festival, no Hopi Hari, terá a dupla César Menotti & Fabiano como uma de suas principais atraçõesDivulgação

Publicado 15/05/2026 16:45 | Atualizado 15/05/2026 16:46

O Hopi Hari já entrou no clima sertanejo para receber a primeira edição do Muzikali Festival, evento que acontece no próximo dia 23 de maio, em Vinhedo, interior de São Paulo, e traz shows, atrações radicais e descontos exclusivos para compras feitas no site oficial do parque.

A programação do festival reúne nomes conhecidos do sertanejo nacional, como César Menotti & Fabiano, Bruninho & Davi, Kaique & Felipe e Helena & Rodrigo. Os shows começam às 16h30, mas o parque abrirá os portões às 11h para que os visitantes aproveitem todas as atrações disponíveis ao longo do dia.

O principal gancho da ação está nos descontos progressivos liberados para compras online. O ingresso individual para pista custa R$ 90, mas os combos promocionais chegam a até 50% OFF para grupos maiores.

Confira os valores promocionais:

1 ingresso: R$ 90

2 ingressos: R$ 168

3 ingressos: R$ 234

4 ingressos: R$ 288

5 ingressos: R$ 300

Além da programação musical, o público poderá aproveitar brinquedos icônicos do parque, como a Montezum, a Katapul, Vurang, Rio Bravo, Evolution e Ekatomb.

A região Wild West, inspirada no Velho Oeste americano, será o centro do festival e receberá o palco principal do evento. O espaço concentra algumas das atrações mais procuradas do parque, como o Rio Bravo e o pêndulo gigante Evolution.

Já quem prefere experiências premium poderá optar pelo “Kamaroti”, espaço VIP com open bar, open food e vista privilegiada para os shows. O setor inclui whisky, chopp, vodka, refrigerantes, mini hambúrgueres, mini pastéis e salgados durante toda a programação.