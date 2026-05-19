Galinha Pintadinha em A Fabulosa Trupe

Rio - Com programação completa para o público infantil e famílias, o Festival Kidzhouse vai desembarcar no Rio. O evento acontece no dia 28 de junho, das 10h às 20h, no Jockey Club Brasileiro, dentro do Village Rio, com direito a personagens como Smurfs, Bob Esponja, Galinha Pintadinha, Patrulha Canina e Hello Kitty.
Ao longo do dia, o público ainda poderá conferir os shows do Mundo Bita, Chico Bento, Beatles para Crianças, Violúdico e Lance de Escola, atrações já confirmadas, além de oficinas, ativações de marcas e espaços interativos que estimulam o brincar e a convivência. 
Os ingressos para o festival já estão à venda e custam a partir de R$ 109. 