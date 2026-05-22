Familiares e amigos se despedem de Sérgio André de Souza Duarte, morto a tiros em Barra de Guaratiba - Érica Martin / Agência O DIA

Familiares e amigos se despedem de Sérgio André de Souza Duarte, morto a tiros em Barra de GuaratibaÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 22/05/2026 16:18

Filho de Sérgio, Bruno Duarte, de 29, lamentou a perda: "Ainda vai demorar para cair a ficha que o velhinho morreu". Com a voz embargada, ainda pediu justiça às autoridades. "A gente confia no trabalho da Polícia Civil, a gente confia que a investigação vai ser feita e que a gente vai achar quem fez isso. Assassinaram o meu pai com um saco de cebola na porta de casa. A justiça tem que ser feita", disse.

Ele ainda destacou a generosidade do pai. "Era difícil ele falar 'não' para alguém. Muito difícil mesmo". Mulher do empresário, Tânia Pereira, 48, afirmou que o assassinato surpreendeu a família, já que Sérgio era querido na vizinhança. "Era uma pessoa muito maravilhosa, se dava bem com todo mundo. Sempre pronto para ajudar as pessoas. E eu acho que o defeito dele foi ele abraçar todo mundo".

O empresário era conhecido na região pelo apelido 'Parafuso'. Bruno já havia eternizado o amor pelo pai ao tatuar esse desenho na perna. O empresário deixou mais duas filhas e um neto.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Entenda

Sérgio foi baleado na manhã de quinta-feira (21), na Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba. Imagens que circularam nas redes sociais, mostraram o corpo do empresário caído no chão, na rua, ao lado de sacolas de compras após ir ao mercado.

Ele era dono do restaurante Marambaia Beach, famoso na região, e de uma loja de parafusos, de onde veio o apelido. Em 2024, chegou a concorrer ao cargo de vereador pelo partido Solidariedade, mas não foi eleito.