Cratera se formou no calçadão da praia da Macumba - Reprodução / Mario Moscatelli

Cratera se formou no calçadão da praia da MacumbaReprodução / Mario Moscatelli

Publicado 22/05/2026 16:08

Rio - Parte do calçadão da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, desabou devido às fortes ondas provocadas pela ressaca que atua na orla da cidade. Desde esta quinta-feira (21) quem passa pela região conhecida como Pico do Curvão encontra uma cratera.

O biólogo Mário Moscatelli, que esteve no local nesta sexta-feira (22), falou sobre a importância da preservação da vegetação de restinga e como sua retirada faz com que desmoronamentos como este se tornem frequentes.

“Tem umas coisas que nunca vou entender, como cidadão e como ecólogo. É mais do que conhecido que essa região aqui é uma área de remoção e recolocação de areia por conta da natureza. E a única coisa que segura, relativamente, é a vegetação de restinga”, disse Moscatelli em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Essa obra aqui, em particular, deve ser a terceira ou quarta vez que o ser humano insiste em fazer essa intervenção. Isso aqui é inviável. E a ressaca não está tão forte. Essa é uma obra que infelizmente, ou felizmente, nunca vai dar certo. Estamos em uma área de retirada e reposição de areia. A natureza não aceita e quando ela não aceita, não tem jeito”, enfatizou.

De acordo com a Prefeitura do Rio, as secretarias de Conservação e de Infraestrutura vão atuar em conjunto na recuperação do local. Uma avaliação completa será feita por equipes técnicas de engenharia após o fim da ressaca – que tem aviso emitido pela Marinha do Brasil até 9h de sábado (23) – e, então, será traçado um cronograma e um plano de ação para as intervenções necessárias.

“A prioridade é a segurança dos trabalhadores. Com o diagnóstico feito, as obras serão executadas com a atuação integrada dos dois órgãos. Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, por meio da Coordenação de Restauração Ambiental, atua desde a década de 90 na recuperação e manutenção de restingas degradadas em Grumari e Guaratiba com o Mutirão Reflorestamento e, especificamente, na Praia da Macumba desde 2021 por medidas compensatórias”, afirmou por meio de nota.