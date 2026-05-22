Agentes do 41º BPM (Irajá) deflagaram a ação no início da manhã - Divulgação / PMERJ

Agentes do 41º BPM (Irajá) deflagaram a ação no início da manhã Divulgação / PMERJ

Publicado 22/05/2026 11:25

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta sexta-feira (22), uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte, com o objetivo de combater roubos de cargas e de veículos, além de retirar barricadas.



Segundo a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) participam da ação. Não houve relatos de tiroteio, e ainda não foi divulgado o balanço.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as unidades escolares estão funcionando normalmente no Complexo da Pedreira.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, uma unidade de Atenção Primária que atende a região mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. Outra unidade interrompeu completamente o atendimento para a segurança de profissionais e usuários.