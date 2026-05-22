Vera Lucia Ribeiro da Silva foi sepultada no Cemitério São Miguel em 2022 - Arquivo Pessoal

Vera Lucia Ribeiro da Silva foi sepultada no Cemitério São Miguel em 2022 Arquivo Pessoal

Publicado 22/05/2026 11:42 | Atualizado 22/05/2026 12:43

Rio - O corpo de Vera Lucia Ribeiro da Silva, de 68 anos, foi retirado da sepultura do Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, por uma pessoa desconhecida da família e sem consentimento, em 2024. O filho recebeu a informação nesta sexta-feira (22).

Ao DIA, o analista administrativo Alexandre Ribeiro da Silva, de 54 anos, recebeu, de uma funcionária do cemitério, a notícia de que exumaram o corpo de sua mãe dois anos após a morte, sem a autorização dos parentes.

"A administradora do cemitério que falou comigo. Abriram a sepultura em 2024, sem nossa autorização, e colocaram outro corpo no lugar. Eles não sabem dizer quem foi. Não disseram onde colocaram e ninguém sabe pra onde foi o corpo dela", comentou.

Alexandre destacou que está vivendo novamente a dor de perder a mãe. "Um novo luto, como enterrando pela primeira vez", lamentou.

Vera Lucia foi sepultada em 2022. Em março de 2025, o filho esteve no cemitério para fazer a exumação do cadáver, com objetivo de transportar os restos mortais para o jazigo da família, em outro local. No entanto, o procedimento não pôde ser feito porque o corpo que estava na gaveta ainda não havia se decomposto.

Na última sexta-feira (15), quatro anos após o sepultamento, o analista administrativo voltou ao cemitério e descobriu que o corpo que estava no caixão, onde deveria estar o cadáver da mãe, na verdade era de um homem.

"Quando o rapaz botou a mão por dentro do caixão, disse que já havia se decomposto. Ele desceu o caixão, abriu e vimos que era um corpo masculino, de calça jeans e blusa clara. Na arcada dentária, tinha aparelho. Minha mãe não usava aparelho e era espírita. Foi enterrada com um vestido branco. O enterro dela foi feita com os rituais do espiritismo. Ali tinha uma pessoa de calça e de camisa. Não reconheci o corpo", explicou.

Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de São Gonçalo informou que, sobre os acontecimentos no cemitério São Miguel notificados a partir de 2025, o município continua à disposição das famílias para esclarecimento dos fatos. O órgão lembrou que o caso da Vera segue sob investigação da Polícia Civil, ainda sem conclusão.



A prefeitura reforçou que, após detectar as falhas relatadas em procedimentos de registros e exumações no cemitério, em 2025, tomou as medidas necessárias para sanar a questão e evitar novas ocorrências, com a substituição da administração da unidade cemiterial e modernização do sistema de controle de sepultamentos.



A Poder Executivo destacou ainda que tais medidas foram tomadas em 2025, mas as possíveis falhas nos casos relatados e sob investigação, teriam ocorrido antes das mudanças.

A 72ª DP (São Gonçalo) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer a situação.