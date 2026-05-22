Policiamento foi reforçado no acesso ao Morro da Babilônia após intenso tiroteio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Policiamento foi reforçado no acesso ao Morro da Babilônia após intenso tiroteioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 22/05/2026 12:29

Rio - Dois corpos foram encontrados no Morro da Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (21), após uma disputa entre traficantes rivais . As identidades dos homens, no entanto, permanecem sem identificação.

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De acordo com a Polícia Militar, agentes perceberam disparos na área de mata na parte alta da comunidade. Quando os tiros acabaram, eles localizaram os corpos na localidade conhecida como Caminho do Rosário. Não foi revelado se os homens faziam parte de alguma facção.

O policiamento da região segue intensificado. A ocorrência foi registrada na 12ª DP. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) recebeu o chamado e investiga as mortes. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Entenda

Uma disputa entre traficantes provocou um intenso tiroteio nas comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira. Criminosos ligados ao Comando Vermelho tentaram invadir pela mata que divide as duas comunidades, atualmente dominadas por integrantes do Terceiro Comando Puro.