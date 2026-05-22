Bandidos fugiram em uma motocicleta - Reprodução
Bandidos fugiram em uma motocicletaReprodução
Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram um assalto a uma criança na Rua Acapu, em Marechal Hermes, na Zona Norte, na última quarta-feira (20). A vítima teve o celular roubado.
No vídeo, a menina aparece na calçada quando é abordada por um homem. Pouco depois, um segundo criminoso chega em uma motocicleta. Os dois fogem do local. O caso aconteceu pouco antes das 14h.
Veja vídeo:
De acordo com a Polícia Civil, a 30ª DP (Marechal Hermes) investiga o caso. As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
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