Bandidos fugiram em uma motocicleta - Reprodução

Bandidos fugiram em uma motocicletaReprodução

Publicado 22/05/2026 10:56 | Atualizado 22/05/2026 10:56

Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram um assalto a uma criança na Rua Acapu, em Marechal Hermes, na Zona Norte, na última quarta-feira (20). A vítima teve o celular roubado.





Veja vídeo:

Bandidos assaltam criança em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/Nicle4dYdx — Jornal O Dia (@jornalodia) May 22, 2026 No vídeo, a menina aparece na calçada quando é abordada por um homem. Pouco depois, um segundo criminoso chega em uma motocicleta. Os dois fogem do local. O caso aconteceu pouco antes das 14h.

De acordo com a Polícia Civil, a 30ª DP (Marechal Hermes) investiga o caso. As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.