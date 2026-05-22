Um homem de 59 anos foi preso no Rio de Janeiro após ser condenado por estupro de vulnerável contra a neta de sua ex-companheira. - Divulgação PCRJ

Um homem de 59 anos foi preso no Rio de Janeiro após ser condenado por estupro de vulnerável contra a neta de sua ex-companheira.Divulgação PCRJ

Publicado 22/05/2026 16:22

Um homem de 59 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso por policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) na quinta-feira (21), no Engenho Novo, Zona Norte. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória por abusar da neta de sua ex-companheira.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2015 na Cidade de Deus, Zona Sudoeste. A vítima, que tinha 17 anos quando fez a denúncia, relatou ter sido abusada desde os 11 anos. Segundo a Policia Civil, a adolescente era neta da então companheira do condenado.

O homem teria usado um pretexto para atrair a vítima até a residência da avó, alegando que ela queria falar com a jovem. Ao chegar ao local e encontrá-la sozinha, ele teria iniciado os atos abusivos, que só foram interrompidos devido à chegada repentina da mãe da menor.

Após o episódio, o condenado teria feito ameaças veladas para que a vítima não contasse o ocorrido, insinuando que a avó seria prejudicada caso o caso fosse revelado.

O homem também é investigado por abusar de uma prima, que tinha 12 anos na época, utilizando recompensas em dinheiro para cometer o crime.