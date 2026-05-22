Ex-prefeito Marcio Canella - Divulgação

Ex-prefeito Marcio Canella Divulgação

Publicado 22/05/2026 18:24

Belford Roxo foi o tema central do encontro realizado na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, durante a apresentação que marcou a parceria da entidade com a Fundação Índigo para a implantação de uma MBA gratuita em Segurança Pública. O ex-prefeito de Belford Roxo, e presidente do União Brasil no Estado do Rio de Janeiro, Marcio Canella, foi muito elogiado e citado como exemplo de trabalho na área da Segurança Pública. Um dos palestrantes do evento foi o ex-policial do Bope, Rodrigo Pimentel. O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda; o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e a prefeita de Belford Roxo, Mariana Canella, participaram do evento.

Rodrigo Pimentel destacou o trabalho feito pelo ex-prefeito Marcio Canella em Belford Roxo. “O Canella retirou barricadas. Essa ação é mais contundente para recuperar território. Violência não é só número. É número com percepção”, avaliou Pimentel. “O que ele (Canella fez em Belford Roxo foi algo realmente transformador e mostrou o papel do prefeito, do administrador na segurança pública”, completou ACM Neto.

Sucesso do Programa Barricada Zero gera empregos para população

“Junto com a prefeita Mariana Canella, eu costumo falar que o sucesso do Programa Barricada Zero em Belford Roxo, é que nós retiramos as barricadas e entramos com serviços, como, esporte, saúde, lazer e geração de empregos. Nós fizemos levantamentos e pesquisas, e ficou constatado que onde se consegue melhorar a segurança, gera mais empregos para população. Nenhum empresário ou investidor faz investimentos ou abre uma empresa, onde tem bagunça. Quando você consegue colocar ordem na casa, no município, no Estado, quem ganha é o cidadão de bem e os empresários, que começam a gerar renda e trazer mais empregos para o povo”, destacou Márcio Canella.

Rodando o país

“Quero parabenizar o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, junto com o presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, por essa iniciativa do MBA em Segurança Pública. Muito importante, a primeira do país, eu tenho certeza que junto com o Rueda e o ACM Neto vamos rodar o país inteiro para falar de Segurança Pública. O crime e o caos está generalizado não só no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Na Baixada Fluminense, por exemplo, os criminosos estão querendo intervir até na alimentação das pessoas, como, no pãozinho francês, nos ovos. Vi até no turismo recentemente, a marca de uma facção criminosa nas dunas de Natal, um paraíso turístico no Rio Grande do Norte. Se o poder público não se unir e partir pra dentro dos criminosos, a nossa sociedade e o nosso povo fica refém desses marginais”, Canella.

União com governo do Estado

“Em Belford Roxo quando assumimos o governo municipal, no início de 2025, pegamos a cidade um caos na área da Segurança Pública. Partimos para dentro trabalhando ao lado das forças da Segurança do Governo do Estado e conseguimos melhorar todos os índices de segurança do município. Quando melhoramos a Segurança de uma cidade e do Estado, isso gera emprego e traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Nós temos relato que nas regiões Sul, Norte e Nordeste do país também a Segurança Pública o caos é generalizado. Tenho certeza que a Polícia partindo para cima, o Governo Federal também precisa partir pra cima. Infelizmente não temos visto grandes ações do Governo Federal para combater o crime organizado, isso acaba deixando o Estado sozinho e refém. Não tem essa de que não são terroristas, são narcoterroristas sim. Quem anda com fuzil, uma arma de guerra, matando e assaltando as pessoas, são terroristas. Essas facções criminosas tem que ser tratadas como terroristas e narcoterroristas, aumentar as penas para que possamos ter uma vida melhor para o povo do nosso país”, concluiu.



Belford Roxo em 1º lugar

O Estado do Rio de Janeiro registrou, de janeiro a abril de 2026, o menor número de mortes violentas desde 1991. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados nesta terça-feira (19/05), mostram uma queda de 10,8% na letalidade violenta em comparação com o mesmo período de 2025, totalizando 1.242 mortes nos quatro primeiros meses do ano. Na comparação mensal, a redução foi de 12,7%. Esse foi o menor número de vítimas para o acumulado e para o mês da série histórica, iniciada em 1991. O município de Belford Roxo foi um dos destaques apresentados pelos dados do ISP, com o 1º lugar na maior redução dos índices de roubos de veículos e cargas entre todos os municípios do Estado, no primeiro quadrimestre de 2026.

Enquanto o Estado do Rio apresentou aumento médio de quase 25% nos roubos de veículos, Belford Roxo reduziu o índice em 32,5%. Já nos roubos de carga, o Rio teve alta média de 32,1%, enquanto Belford Roxo registrou queda de 55%.

Belford Roxo registrou a maior redução nos índices de roubos de veículos, saindo de 390 roubos de veículo para 265, no comparativo ao mesmo período em 2025. Novamente, o município belforroxense registrou a maior redução no roubo de cargas, com 24 casos este ano contra 54 no mesmo período do ano anterior.

Ações na segurança pública em Belford Roxo

A redução dos índices de criminalidade em Belford Roxo reflete um forte investimento em tecnologia pela Prefeitura de Belford Roxo. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), comandados pelo tenente-coronel PM Lima, Proeis e Segurança Presente nas ruas, e principalmente, a parceria e o trabalho lado a lado com as forças de Segurança da Prefeitura de Belford Roxo, através das secretarias municipais de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana e a Ordem Urbana.



Ações e parcerias para reduzir índice

Desde o início da gestão do então prefeito Márcio Canella, em janeiro de 2025, e agora na continuidade com a prefeita Mariana Canella, foram implementadas diversas ações na área da Segurança Pública que contribuíram para a redução dos índices de criminalidade no município.

Destaques para o Programa Barricada Zero, que retirou todas as barricadas do município, a Ronda da Madrugada reforçando a segurança para o morador belforroxense que sai para trabalhar nas primeiras horas do dia, a criação de novas bases do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), Centro de Controle Operacional (CCO) com 300 câmeras de segurança 24h, 1ª Companhia Destacada de Drones, Disque Canella para receber denúncias da população, entre outras ações.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o primeiro quadrimestre de 2026. Os dados estão disponíveis no site do ISP.