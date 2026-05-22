Daniel Sikkema foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos por encomendar o assassinato do ex-marido - Reprodução

Daniel Sikkema foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos por encomendar o assassinato do ex-maridoReprodução

Publicado 22/05/2026 19:13

Daniel Sikkema foi condenado pela Justiça dos EUA por encomendar a morte do ex-marido, o galerista Brent Sikkema, esfaqueado em janeiro de 2024 enquanto passava férias no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal americano The Wall Street Journal. A decisão foi tomada por um júri federal em Nova York, que considerou o réu culpado por conspiração para contratar e pagar pelo crime. A pena, no entanto, será divulgada apenas na próxima semana, mas a promotoria pede prisão perpétua.

Segundo a acusação, o homicídio foi planejado em meio a um conturbado processo de divórcio. Os promotores afirmaram que Daniel contratou um executor e realizou pagamentos antes e depois da morte de Brent. A defesa, por outro lado, sustentou que as transferências financeiras não tinham relação com o caso e alegou inocência.

De acordo com as investigações, Brent Sikkema, de 75 anos, estava sozinho na residência onde passava temporada no Rio, no Jardim Botânico, na Zona Sul, quando foi atacado durante a madrugada. O invasor golpeou o galerista 18 vezes com uma faca.

Poucos dias após o episódio, a polícia brasileira prendeu o executor, que confessou ter cometido o crime em troca de dinheiro. Ele segue detido no Brasil, onde aguarda julgamento.

Brent Sikkema era uma figura de destaque no mercado internacional de arte e ficou conhecido por representar artistas de renome em sua galeria em Nova York. O caso teve repercussão global e mobilizou autoridades brasileiras e americanas na elucidação dos fatos.