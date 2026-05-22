Daniel Sikkema foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos por encomendar o assassinato do ex-maridoReprodução
Justiça condena mandante da morte de galerista no Rio
Júri federal em Nova York considerou Daniel Sikkema culpado por planejar e financiar o assassinato do ex-marido Brent, morto a facadas
Justiça condena mandante da morte de galerista no Rio
Júri federal em Nova York considerou Daniel Sikkema culpado por planejar e financiar o assassinato do ex-marido Brent, morto a facadas
MPRJ solicita ao Governo do Estado informações sobre exonerações
Órgão pediu, inclusive, documentos relacionados às investigações envolvendo a RioPrevidência
Márcio Canella é destacado na FGV como referência nacional no combate ao crime organizado
Ex-prefeito de Belford Roxo, e presidente do União Brasil no Rio foi muito elogiado e citado como exemplo de trabalho na área da Segurança Pública
Especialista diz que tremores não causam risco para a população
Subsolo da Bacia de Santos pode explicar sequência de abalos sísmicos no litoral fluminense; segundo sismo foi registrado em menos de 48 horas
Vídeo: polícia descobre mineradora de criptomoedas do Comando Vermelho no Complexo do Lins
Estrutura clandestina gerava ativos digitais que eram convertidos em dinheiro para financiar e fortalecer as atividades do tráfico na comunidade
Condenado por estupro de vulnerável é preso no Engenho Novo
Homem de 59 anos, que estava foragido, foi localizado quando chegava ao trabalho; investigação aponta crimes cometidos contra adolescentes da família
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.