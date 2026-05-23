Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerda - Reprodução/Redes sociais

Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerdaReprodução/Redes sociais

Publicado 23/05/2026 11:37

Rio - Dois homens acabaram baleados no momento em que saíam de uma igreja evangélica no bairro Granja Rosalina, em Queimados, na Baixada Fluminense, no fim da noite desta sexta-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o chamado por volta das 23h para atender uma ocorrência na Rua Tomás Pereira.

Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, e Gabriel de Oliveira Santana, 18, foram levados inicialmente para o Pronto Atendimento (UPA) da região. Posteriormente, acabaram sendo transferidos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a direção da unidade, Bruno foi atingido na perna esquerda, teve fratura exposta e passou por cirurgia de emergência. O estado de saúde é grave, porém estável.



Já Gabriel acabou ferido na perna direita, fez exames que não apontaram fraturas. Foi avaliado, medicado e recebeu alta com orientações médicas.

De acordo com a PM, agentes do 24º BPM (Queimados) também estiveram no local da ocorrência já na madrugada deste sábado (23). O caso está sendo investigado pela 55ª DP (Queimados) e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Na tarde deste sábado (23), o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, publicou um vídeo lamentando o ocorrido e afirmou que a prefeitura vai disponibilizar à Polícia Civil imagens da Central de Monitoramento da cidade para ajudar nas investigações. Segundo Kaizer, o veículo envolvido no crime já foi identificado.



"Manifestamos nossa solidariedade às famílias e às pessoas feridas no ocorrido de ontem. Estamos à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento. As imagens da Central de Monitoramento já foram disponibilizadas à Polícia Civil, que seguirá com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos dentro do rigor da lei."