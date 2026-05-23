Cedae faz manutenção no Sistema Imunana-Laranjal - Divulgação/Cedae

Cedae faz manutenção no Sistema Imunana-Laranjal Divulgação/Cedae

Publicado 23/05/2026 13:50

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) vai realizar uma manutenção preventiva no Sistema Imunana-Laranjal, que fornece água para parte da Região Metropolitana, na próxima terça-feira (26), das 6h às 18h. Durante o período, o sistema irá operar com 85% da capacidade. Por isso, moradores de Niterói e São Gonçalo podem ficar com o abastecimento comprometido.

Segundo a Cedae, o serviço vai consistir na substituição de macromedidor, equipamento que funciona como um hidrômetro de grande porte e permite quantificar o volume total de água transportado pela rede. A orientação é que os clientes façam uso consciente da água.



Para a realização da manutenção, será necessário retirar de carga uma das adutoras, com a maior parte da vazão destinada a Niterói e, em menor proporção, a São Gonçalo. A produção de água será retomada integralmente após a conclusão do serviço.



"As concessionárias Águas de Niterói e Águas do Rio, responsáveis pela distribuição de água, foram comunicadas e poderão informar sobre o abastecimento em suas respectivas áreas de atuação", informou a Cedae.