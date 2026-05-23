Homem foi preso dentro de residência, enquanto tentava fazer mais uma vítima - Divulgação / PCERJ

Homem foi preso dentro de residência, enquanto tentava fazer mais uma vítima Divulgação / PCERJ

Publicado 23/05/2026 12:57

Rio - Um golpista que aplicava falsos serviços de dedetização em imóveis de luxo no Leblon, Zona Sul do Rio, acabou preso nesta sexta-feira (22), dentro de uma residência, enquanto tentava fazer mais uma vítima.



Segundo a Polícia Civil, o homem fazia parte de uma quadrilha especializada que estava sendo monitorada desde abril, após uma denúncia registrada em delegacia. O grupo usava uma empresa de fachada do ramo de dedetização. Eles exigiam falsas manutenções mensais e cobravam valores exorbitantes.



Ainda de acordo com a corporação, agentes da 14ª DP (Leblon) descobriram que o golpista havia retornado ao apartamento de uma das vítimas para uma suposta nova aplicação.



No local, os policiais flagraram o homem e apreenderam uma máquina de cartão, além de documentos com valores fora do padrão de mercado. O prejuízo causado à vítima já chegava a R$ 118 mil.



Ele foi autuado em flagrante por crime de estelionato. Na delegacia, os investigadores descobriram que há indícios da participação do criminoso em um outro golpe semelhante contra um idoso de 80 anos, morador da mesma região, que teve prejuízo de R$ 79 mil. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.