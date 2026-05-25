Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Shopping Tijuca, na Zona Norte do RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 25/05/2026 16:02 | Atualizado 26/05/2026 18:27

Rio - O subsolo (L0) do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, foi parcialmente reaberto nesta segunda-feira (25). O espaço estava interditado desde janeiro deste ano, quando um incêndio atingiu o estabelecimento, deixando dois mortos

Nesta primeiro fase, foram reabertos os restaurantes Outback e Abbraccio, além da loja Le Parfum. A informação foi divulgada pelo subprefeito da Tijuca, Higor Gomes, nas redes sociais. Ele ressaltou que os protocolos de segurança foram cumpridos.

"Desde o início, fiscalizamos todas as etapas das obras, verificando as documentações, saídas de emergência, sistemas de exaustão, liberações necessárias e tudo para que o shopping pudesse voltar a funcionar com toda segurança", disse Higor na publicação em conjunto com o vereador Marcio Ribeiro (PSD).

Em nota, o shopping informou que "reabriu parcialmente o subsolo nesta segunda-feira (25/05) e, assim como aconteceu na primeira etapa, o retorno será gradual, entendendo a reorganização de cada um dos lojistas."

Incêndio



O incêndio ocorreu no dia 2 de janeiro e iniciou na loja de artigos de decoração Bell'Art, que fica no subsolo. O chefe de segurança Anderson Aguiar, de 43 anos, e a brigadista Emellyn Silvia Aguiar Menezes, de 26, morreram no incidente, que também deixou outras três pessoas feridas.

No momento do incêndio, havia mais de 7 mil pessoas no Shopping Tijuca. No dia seguinte, bombeiros chegaram a usar um helicóptero para acessar o local e acabar com os focos remanescentes, já que houve dificuldade de acesso por terra, por causa da fumaça.



Após 48 horas, o Corpo de Bombeiros seguia atuando no rescaldo das chamas. A corporação explicou que o fogo começou em uma área de difícil acesso, provocando grande concentração de fumaça no interior do prédio e exigiu uma atuação técnica especializada das equipes. Com o shopping interditado, clientes precisaram deixar para trás os pertences e muitos não conseguiram retirar os carros do estacionamento.



O incidente causou um "abalo estrutural" no piso do andar térreo, no trecho acima da Bell'Art, e a Defesa Civil Municipal interditou totalmente o subsolo do shopping. Em depoimento, o diretor de operações da brigada afirmou que houve falha no alarme da loja e o sistema seria decisivo para comunicar ao setor de segurança sobre a presença de fumaça.