Batida ocorreu na Avenida Ministro Edgard Romero, na calha do BRT de Vaz Lobo, nesta segunda (25) - Reprodução / Centro de Operações e Resiliência (COR)

Batida ocorreu na Avenida Ministro Edgard Romero, na calha do BRT de Vaz Lobo, nesta segunda (25)Reprodução / Centro de Operações e Resiliência (COR)

Publicado 25/05/2026 12:29

Rio – Um motociclista suspeito ficou gravemente ferido após colidir com uma viatura da Polícia Militar nesta segunda-feira (25), na calha da estação de BRT de Vaz Lobo, na Zona Norte. Ele estava com um comparsa, que não recebeu atendimento nem foi preso.



Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) tentaram abordar a dupla no Largo de Vaz Lobo, mas ela fugiu, o que começou uma perseguição. A batida ocorreu na Avenida Ministro Edgard Romero, interditando a via por mais de 1h.



O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe do Campinho se dirigiu à rua da ocorrência às 10h, e encaminhou o ferido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há mais detalhes de seu estado de saúde.



O caso será investigado pela 29ª DP (Madureira).