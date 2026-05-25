Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerda - Reprodução/Redes sociais

Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerdaReprodução/Redes sociais

Publicado 25/05/2026 16:14 | Atualizado 25/05/2026 16:49

A vítima deixava o templo que frequentava, em Queimados, também na Baixada, na noite da última sexta-feira (22), quando um tiro o acertou na perna esquerda. Bruno foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde morreu depois de passar por uma cirurgia.

Segundo a direção do hospital, o homem teve fratura exposta. Depois do procedimento, ele apresentou piora no quadro clínico, que já era considerado grave, e sofreu uma parada cardiorrespiratória no começo da tarde de sábado (23). Médicos realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o estado.

Bruno costumava compartilhar nas redes sociais momentos da rotina na igreja e ao lado da família. Ele deixa a mulher e um filho de 2 anos. Além disso, trabalhava como motorista de ônibus.

Nas redes sociais, a irmã publicou uma homenagem. "Você nunca será esquecido. Vou sentir falta até dos seus 'esporros', das nossas conversas e da forma que você cuidava de mim. Você foi o melhor irmão e melhor amigo que eu poderia ter. Obrigada por tudo que viveu comigo. Te amo pra sempre, meu irmão."

Além do músico, o jovem Gabriel de Oliveira Santana, de 18 anos, que também voltava da igreja, ficou ferido na perna direita. Ele passou por exames, que não apontaram fraturas, e recebeu alta.

O corpo de Bruno foi sepultado na tarde desta segunda-feira (25), no Cemitério de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense.

O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer os fatos.