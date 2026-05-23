Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerda - Reprodução/Redes sociais

Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerdaReprodução/Redes sociais

Publicado 23/05/2026 20:06

Rio - Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, um dos feridos no tiroteio no bairro Granja Rosalina, em Queimados, na Baixada Fluminense, morreu neste sábado (23) no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ele voltava da igreja quando foi atingido por um tiro na perna esquerda, na noite de sexta-feira (22).

Segundo a direção do hospital, Bruno teve fratura exposta e passou por uma cirurgia de emergência. No entanto, ao longo do dia, apresentou piora no quadro clínico, que já era considerado grave, e sofreu uma parada cardiorrespiratória no início da tarde. Médicos de plantão realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro, e o paciente morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Além dele, Gabriel de Oliveira Santana, de 18 anos, que também voltava da igreja, ficou ferido na perna direita. Ele passou por exames, que não apontaram fraturas, foi medicado e recebeu alta.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar um tiroteio no bairro. O caso está sendo investigado pela 55ª DP (Queimados), e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Na tarde deste sábado (23), o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, publicou um vídeo lamentando o ocorrido e afirmou que a prefeitura vai disponibilizar à Polícia Civil imagens da Central de Monitoramento da cidade para ajudar nas investigações. Segundo Kaizer, o veículo envolvido no crime já foi identificado.