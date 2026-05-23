Bruno Fernandes de Souza, 25 anos, foi baleado na perna esquerdaReprodução/Redes sociais
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Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, foi atingido na perna esquerda e estava internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu
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