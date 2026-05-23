19ª edição Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis na Praça da Apoteose neste sábado (23) - Érica Martin/Agência O Dia

19ª edição Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis na Praça da Apoteose neste sábado (23)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 23/05/2026 18:11

Rio - Milhares de fiéis se reuniram no Centro do Rio desde as 14h deste sábado (23) para participar da tradicional Marcha para Jesus. A concentração da 19ª edição do evento começou na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Passos, e o encerramento acontece na Praça da Apoteose, com mais de oito horas de apresentações gospel.

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Durante a caminhada, os religiosos acompanham uma programação que mistura música, oração e manifestações de fé. Sogra e nora, Soraya Mota, de 60 anos, e Iara Tinoco, de 28, saíram de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, para participar do evento. Frequentadoras assíduas da Marcha para Jesus, elas falaram sobre a emoção de viver esse momento em mais um ano. "Eu já venho há muitos anos. Só de estar aqui louvando ao Senhor e engrandecendo o nome de Jesus Cristo já é o máximo. A gente está muito feliz", disse Soraya.



Iara completou: "É uma emoção única. Cada dia em que a gente adora a Deus é diferente e emocionante. É uma sensação que não conseguimos descrever."

Para participar do evento, muitos cristãos usaram camisetas com versículos bíblicos e mensagens pedindo paz para a nação. Outros levaram cartazes com mensagens de oração, além de blusas e canga com a bandeira do Brasil. Neste ano, o tema escolhido foi "O Poder da Decisão", inspirado no versículo bíblico de Josué 24:15: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". A Marcha para Jesus reforça a proposta de união entre igrejas e fiéis de diferentes denominações evangélicas.



O militar Cayo Nascimento, de 22 anos, foi ao evento acompanhado da mulher, Andressa Teixeira. Ele contou que, até 2025, não seguia nenhuma religião, mas passou por uma transformação em sua vida e se converteu à igreja evangélica.



"No ano passado eu não era cristão. Acreditava mais na ciência do que em Cristo. Quando comecei a ler a Bíblia, comecei a entender. A primeira vez que vim, no ano passado, foi um sustento muito grande. Essa é a minha segunda vez", afirmou.



A pastora e escritora Lana Mello, de 44 anos, organizou uma caravana com cerca de 20 jovens para participar da Marcha. "O Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Hoje a gente sabe que vai ser especial, um ano profético. Vai ser uma noite em que o povo vai se unir pela causa de Jesus Cristo", declarou.



Esta é a quarta participação da cuidadora de idosos Alessandra Santos, de 28 anos, no evento. Ela disse que estava contando os dias para chegar a Marcha para Jesus. "É a minha quarta vez no evento. Vim com a minha família e é sempre uma sensação única. É uma data muito esperada", contou. Para aproveitar o dia, ela e os familiares se prepararam levando banquinhos para sentar e até lanches para comer durante o intervalo dos shows.



A gerente de vendas Anny Caroline, de 36 anos, foi ao evento acompanhada da sogra, Regina Vieira, de 60, além do marido, do filho e do padrasto. "É uma bênção estar aqui. Ano passado viemos e estava lotado. Hoje também está muito cheio. Estamos aqui para louvar o Senhor, agradecer e viver esse momento em comunhão", disse Anny. "Muito bom sentir a presença do Senhor. Eu venho para a Marcha há três anos e vim para agradecer", completou Regina.

Criada em 1998, a manifestação passou a ter um Dia Nacional instituído em 2009 e entrou oficialmente no calendário do Rio em 2011. O evento também é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro desde 2023.

Programação

Entre os artistas confirmados estão Thalles Roberto, Maria Marçal, Midian Lima, Waguinho, além dos grupos Get Worship e Marcados Pagode Gospel. Também participam Victin, Wilian Nascimento, Samuel Messias, Thainá Gonçalves, Alex Lúcio, Marcus Salles, Samuel Eleotério, DJ Marcelo Araújo, Vitória Costa, Rachel Malafaia e Jozyanne.