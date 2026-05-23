Matheus Eduardo da Silva Fernandes, vulgo Tapuru, de 22 anos, foi preso nesta sexta-feira (22)Divulgação
Após um cerco tático, o veículo foi abordado na altura de Três Pontes. Com o grupo, os policiais apreenderam quatro pistolas, munições e carregadores. Todos foram conduzidos à 64ª DP (São João de Meriti), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra Matheus pelos crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores e violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. O menor de idade foi autuado por fato análogo aos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma (Estatuto do Desarmamento).
Vítima foi julgada pelo "tribunal do tráfico"
Por conta do suposto vínculo, a jovem foi submetida a um "tribunal do tráfico", que a sentenciou ao estupro coletivo. Além da violência sexual, a vítima foi atingida por um tiro de raspão na cabeça. Ela só foi liberada após um dos criminosos perceber o equívoco. Ao todo, sete pessoas, incluindo uma mulher e um adolescente, participaram do crime.
Dos se acusados de envolvimento direto no estupro, seis já foram localizados ou identificados:
- Samir Luan Evangelista dos Santos, 28 anos, preso no dia 15 de fevereiro;
- Wellington de Medeiros da Silva, 25 anos, preso no dia 11 de fevereiro;
- Kalayne Teixeira, acusada de segurar a vítima durante o crime, foi presa em 11 de fevereiro;
- Suspeito que não teve o nome divulgado foi morto por traficantes rivais no dia 5 de fevereiro;
- Menor de idade que não teve o nome divulgado, já foi apreendido
- Fábio Rayan Santos de Jesus, 18 anos, único que permanece foragido.
O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Fábio Rayan Santos de Jesus seja denunciada por meio dos canais oficiais. O anonimato é totalmente garantido:
Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp: (21) 2253-1177
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
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