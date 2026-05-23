Matheus Eduardo da Silva Fernandes, vulgo Tapuru, de 22 anos, foi preso nesta sexta-feira (22) - Divulgação

Matheus Eduardo da Silva Fernandes, vulgo Tapuru, de 22 anos, foi preso nesta sexta-feira (22)Divulgação

Publicado 23/05/2026 17:57

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (22), Matheus Eduardo da Silva Fernandes, de 22 anos, conhecido como "Tapuru", um dos envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no início de fevereiro deste ano. Matheus é apontado pelas investigações como o "gerente geral" do tráfico em Vilar do Teles, no mesmo município onde o caso ocorreu.

Segundo a corporação, policiais do 21º BPM (São João de Meriti) localizaram o suspeito na região conhecida como Trio de Ouro, após informações encaminhadas pelo Disque Denúncia. De acordo com a ocorrência, Matheus estava em um Fiat Doblô acompanhado de Gabriel dos Santos Feitosa, de 23 anos, Maycon Marinho Macário da Silva, de 19, e do adolescente J.M.S., de 16 anos. Ao notarem a presença dos agentes, eles fugiram em direção à Avenida Automóvel Clube.



Após um cerco tático, o veículo foi abordado na altura de Três Pontes. Com o grupo, os policiais apreenderam quatro pistolas, munições e carregadores. Todos foram conduzidos à 64ª DP (São João de Meriti), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra Matheus pelos crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores e violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. O menor de idade foi autuado por fato análogo aos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma (Estatuto do Desarmamento).



Vítima foi julgada pelo "tribunal do tráfico"



De acordo com as investigações da Polícia Civil, a adolescente morava perto da comunidade do Trio de Ouro, controlada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), e frequentava o local para visitar parentes. Durante uma dessas visitas, ela foi confundida pelos criminosos com a namorada de um traficante da facção rival do Comando Vermelho (CV).



Por conta do suposto vínculo, a jovem foi submetida a um "tribunal do tráfico", que a sentenciou ao estupro coletivo. Além da violência sexual, a vítima foi atingida por um tiro de raspão na cabeça. Ela só foi liberada após um dos criminosos perceber o equívoco. Ao todo, sete pessoas, incluindo uma mulher e um adolescente, participaram do crime.



Dos se acusados de envolvimento direto no estupro, seis já foram localizados ou identificados:





- Samir Luan Evangelista dos Santos, 28 anos,

- Wellington de Medeiros da Silva, 25 anos, preso no dia 11 de fevereiro;

- Kalayne Teixeira, acusada de segurar a vítima durante o crime, foi presa em 11 de fevereiro;

- Suspeito que não teve o nome divulgado foi morto por traficantes rivais no dia 5 de fevereiro;

- Menor de idade que não teve o nome divulgado, já foi apreendido

- Fábio Rayan Santos de Jesus, 18 anos, único que permanece foragido.



O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Fábio Rayan Santos de Jesus seja denunciada por meio dos canais oficiais. O anonimato é totalmente garantido:



Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ - Matheus Eduardo da Silva Fernandes (Tapuru), 22 anos, preso na ação de sexta-feira (22);- Samir Luan Evangelista dos Santos, 28 anos, preso no dia 15 de fevereiro - Wellington de Medeiros da Silva, 25 anos, preso no dia 11 de fevereiro;- Kalayne Teixeira, acusada de segurar a vítima durante o crime, foi presa em 11 de fevereiro;- Suspeito que não teve o nome divulgado foi morto por traficantes rivais no dia 5 de fevereiro;- Menor de idade que não teve o nome divulgado, já foi apreendido- Fábio Rayan Santos de Jesus, 18 anos, único que permanece foragido.O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Fábio Rayan Santos de Jesus seja denunciada por meio dos canais oficiais. O anonimato é totalmente garantido:Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177WhatsApp: (21) 2253-1177Aplicativo: Disque Denúncia RJ