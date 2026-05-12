Samir também possuía um mandado de prisão em abertoReprodução/Disque Denúncia
Envolvido em estupro coletivo de adolescente na Baixada é preso
Investigação aponta que vítima de 13 anos foi levada à força para uma comunidade de Vilar dos Teles após ser confundida com integrante de grupo rival
Comissão da Alerj oficia órgãos de segurança após morte de jovem por policial civil
Grupo questiona por que o autor do disparo deixou o local sem ser preso em flagrante
Três pessoas ficam feridas em colisão seguida de incêndio no Centro
Acidente entre dois carros aconteceu na Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo ao Consulado da Itália
Palácio Tiradentes pode se tornar patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado
Segundo a justificativa, o espaço se transformou em um dos principais referenciais da democracia brasileira
Projeto de banheiro neutro para pessoas trans sai de pauta na Alerj
Proposta recebeu 35 emendas e não foi encaminhada para ser votada em plenário
Fábrica clandestina de salgados é fechada pela polícia em Jacarepaguá
Estabelecimento funcionava em condições insalubres, com infestação de baratas, lixo e óleo reutilizado. Gerente foi preso em flagrante
Justiça do Rio derruba trechos de decreto de Castro sobre benefícios a ex-governadores
Desembargador entendeu que o determinação extrapolou os limites estabelecidos pela legislação estadual
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