Samir também possuía um mandado de prisão em aberto - Reprodução/Disque Denúncia

Samir também possuía um mandado de prisão em abertoReprodução/Disque Denúncia

Publicado 12/05/2026 17:53 | Atualizado 12/05/2026 22:21

Samir Luan Evangelista dos Santos, de 28 anos, apontado pela polícia como um dos envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso na noite de segunda-feira (11).

Segundo a investigação, Samir foi localizado na Avenida Automóvel Clube após informações recebidas pelo Disque Denúncia e um trabalho de inteligência realizado por policiais do 21º BPM.

Ainda segundo a polícia, a adolescente teria sido confundida com a companheira de um integrante de uma facção rival e, por isso, submetida a uma espécie de julgamento imposto por criminosos da região.

A polícia afirma que sete pessoas participaram da ação. Além de Samir, uma mulher já havia sido presa anteriormente, um adolescente foi apreendido, outro suspeito morreu e um homem acabou detido após ser agredido por criminosos.

Dois investigados continuam foragidos. Contra eles há mandados de prisão por crimes relacionados à violência contra menor, corrupção de menores e associação criminosa.

Segundo a polícia, Samir também possuía um mandado de prisão por evasão do sistema penitenciário expedido em 2024. Ele já tinha anotações criminais por receptação, roubo e extorsão mediante sequestro.

O suspeito foi encaminhado para a 64ª DP e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.