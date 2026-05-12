Ele foi localizado na Travessa Souza Soares, no bairro MaceióReprodução/PMERJ
Carlos Eduardo Pereira de Souza, de 19 anos, era considerado foragido da Justiça e tinha contra si um mandado de prisão pelo crime de extorsão mediante sequestro. Ele foi localizado na Travessa Souza Soares, no bairro Maceió. Um aparelho telefônico foi apreendido.
O acusado e outros quatro comparsas são acusados de invadirem uma residência em Pendotiba e sequestrado uma pessoa dentro da própria casa. O grupo exigia R$ 200 mil como pagamento de resgate da vítima. A mulher foi resgatada em São Gonçalo, na comunidade Jardim Catarina, após uma operação da Delegacia Antissequestro da Polícia Civil. Um dos suspeitos acabou preso em flagrante e um adolescente foi apreendido durante a ação.
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