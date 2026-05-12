Apresentação do Grupo Tá na Rua - Divulgação

Apresentação do Grupo Tá na RuaDivulgação

Publicado 12/05/2026 14:59 | Atualizado 12/05/2026 15:18

Rio - O Grupo Tá na Rua, um dos mais tradicionais coletivos de teatro popular do Rio, promoverá, até 20 de junho, a oficina “Cordel de Santo Antônio”, em sua sede, na Lapa. A atividade acontece às terças-feiras, das 19h às 22h, e nos sábados, das 10h às 13h, com vagas para pessoas trans, travestis, não-binárias, negras, indígenas, periféricas e com deficiência.

A proposta parte da tradição dos cordéis dentro da linguagem desenvolvida pelo grupo do diretor Amir Haddad desde sua origem. Ao longo da oficina, os participantes irão mergulhar na construção do espetáculo “Cordel de Santo Antônio”, narrativa que mistura cultura popular, música, poesia e teatro de rua para contar a história de Antônia, jovem sertaneja que, após perder a mãe ainda na infância, parte em direção ao mar guiada por Santo Antônio em uma jornada marcada pelo encantamento, pelas transformações e pelas brincadeiras do destino.

A oficina vai se encerrar com a apresentação pública do espetáculo, marcado pela musicalidade e pela interação com os moradores da Lapa.