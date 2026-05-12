Apresentação do Grupo Tá na RuaDivulgação
Grupo Tá na Rua promove oficina gratuita de teatro na Lapa
Há vagas para pessoas trans, negras, indígenas, periféricas e com deficiência
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Força Municipal prende irmã do traficante Abelha no Centro
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