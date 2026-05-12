Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Centro, terá missas ao longo desta quarta (13) - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Centro, terá missas ao longo desta quarta (13)Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 12/05/2026 12:48

Rio – O dia de Nossa Senhora de Fátima será celebrado com uma grande programação nos santuários do Centro e do Recreio nesta quarta-feira (13). A data recorda a primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal.



Na igreja localizada na Rua Riachuelo, no Centro, a comemoração começa às 5h com a tradicional alvorada. Em seguida, haverá missa de hora em hora. Ao longo da tarde, estão previstas a adoração ao Santíssimo Sacramento, às 16h30, e a missa pelas crianças com coroação de Nossa Senhora, às 18h30.

A festividade terminará com uma procissão luminosa com a imagem, saindo do santuário, às 20h, percorrendo as ruas do entorno e passando pela capelinha localizada no Bairro de Fátima.

A Igreja de Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Riachuelo, 367, no Centro.

Festividade no Recreio

O Santuário do Recreio, na Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 900, também organizou uma grande cerimônia de celebração, que começa já nesta terça-feira (12), às 18h, com terço de velas, missa e procissão.

Na quarta (13), as missas serão em horários alternados: 6h, 8h, 10h, 13h, 15h, 16h, 18h e 19h. E às 10h, haverá benção aos enfermos e procissão. Já os terços serão realizados às 7h, 9h, 14h e 17h.

* Reportagem da estagiária Agatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci