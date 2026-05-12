Bombeiros foram acionados para princípio de incêndio em churrascaria, em Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Bombeiros foram acionados para princípio de incêndio em churrascaria, em CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 12:23 | Atualizado 12/05/2026 20:32

Rio - Um incêndio atingiu uma churrascaria, em Copacabana, na Zona Sul, no fim da manhã desta terça-feira (12). Como o estabelecimento possui um duto exaustor, uma coluna de fumaça que saiu por cima do prédio localizado na Rua Ronald de Carvalho pôde ser vista da orla da praia de Copacabana.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Copacabana foram acionados por volta de 11h15 para um princípio de incêndio na Rua Ronald de Carvalho, 55. O fogo já foi controlado. Segundo a corporação, um homem adulto foi socorrido por inalar muita fumaça. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Ao DIA, a stylist Natalia Cherém, que mora no prédio acima da churrascaria, contou que ficou assustada e falou sobre o grande número de incêndios que atinge o bairro. "Ouvi os vizinhos gritando no corredor e vi o pessoal descendo quando abri a porta para ver o que estava acontecendo. Desci também com meu filho e meu cachorro, mas não houve nada muito grandioso. A fumaça saiu por cima. Fiquei um pouco assustada, porque é uma recorrência que vem tendo em Copacabana. A gente sabe que os prédios são muito antigos, muitos são em cima de comércio, de restaurantes... A preocupação maior é realmente de ser um incêndio maior e subir para o prédio, mas graças a Deus não foi nada grande", afirma.

O acadêmico Mateus Duarte, de 29 anos, conta que estava tomando café da manhã com a mulher quando ouviu uma espécie de explosão. "A gente ouviu um estrondo, mas parecia distante. Alguém bateu na nossa porta e foi quando vimos. Nosso instinto foi pegar o gato, colocar na caixinha e descer o prédio. A gente ficou bem assustado, porque a medida que íamos descendo os andares, de escada, nos demos conta de que era fogo, porque as pessoas iam falando", relata.

Para a economista Helena Magalhães, de 66 anos, a situação não foi de pânico, mas se entristeceu pelo prejuízo para os donos do estabelecimento. "Estava saindo bastante fumaça pelo duto da chaminé do do restaurante. Não ficamos assustados, mas a gente providencia para descer. Todo mundo veio pela escada, desligaram tudo... Foi seguro, digamos assim, não teve pânico, nada disso. Os bombeiros demoraram, a ambulância também, mas não foi nada demais. A gente fica triste porque os donos do Carretão são maravilhosos. Fico muito consternada, porque eles são muito trabalhadores, muito bacanas", lamenta.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a rua está interditada. O trânsito está lento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, desde a altura da Rua Fernando Mendes.

No local, funciona a tradicional Churrascaria Carretão Lido. Ao DIA, a direção do estabelecimento explicou que o fogo teve início em uma fritadeira às 10h40. "Afetou cozinha área de exaustão e fritadeiras. Não tivemos feridos, graças a Deus, apenas um funcionário que precisou ser socorrido devido ter inalado muita fumaça, mas já está em casa medicado e em repouso", diz um trecho da nota.

A churrascaria informou que está trabalhando para retornar no sábado (16) ou no domingo (17).



*Colaboração: Érica Martin