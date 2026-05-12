Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 12/05/2026 18:19

Rio - A Justiça do Rio manteve, nesta terça-feira (12), a prisão temporária de uma mulher, suspeita de matar a própria enteada, de 13 anos , no Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu na sexta-feira passada (8).

Entenda o caso

O corpo da adolescente foi encontrado na casa onde morava, com muitas marcas de agressão. Familiares a levaram ao Hospital Municipal de São João de Meriti Abdon Gonçalves, mas a menina já chegou morta na unidade de saúde.

Segundo a Delegacia de Homicídios da região (DHBF), a linha de investigação inicial apontava para a hipótese de invasão da residência por um homem, que teria estuprado a vítima. Após a conclusão do laudo de necropsia, no entanto, foi constatado que a adolescente não sofreu violência sexual.



A partir das novas informações, equipes da especializada realizaram novas investigações e depoimentos, que revelaram contradições no relato da madrasta. De acordo com as diligências, ela esteve com a adolescente no período em que o crime teria ocorrido e apresentou uma versão incompatível com os elementos reunidos até o momento, na tentativa de criar um álibi.

