Força Municipal prende Larissa Quintanilha, irmã do traficante Abelha, no Centro - Divulgação / Força Municipal

Força Municipal prende Larissa Quintanilha, irmã do traficante Abelha, no CentroDivulgação / Força Municipal

Publicado 12/05/2026 14:49

Rio - A Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal do Rio, prendeu, na noite desta segunda-feira (11), a irmã do traficante Abelha, Larissa Quintanilha, mais conhecida como Lalá, no Centro. Ela tinha mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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De acordo com a Força Municipal, a ação ocorreu durante um policiamento ostensivo, próximo à Avenida Presidente Vargas, no qual agentes viram Larissa numa motocicleta e pediram para ela parar. No entanto, a traficante desobedeceu e fugiu.



Eles, então, realizaram uma perseguição e conseguiram abordá-la. Após conferência de dados, foi identificada os mandados de prisão. Ela foi levada para a 4ª DP (Presidente Vargas). Com Larissa, foram apreendidos mais de R$ 2 mil e um celular. De acordo com a Força Municipal, a ação ocorreu durante um policiamento ostensivo, próximo à Avenida Presidente Vargas, no qual agentes viram Larissa numa motocicleta e pediram para ela parar. No entanto, a traficante desobedeceu e fugiu.Eles, então, realizaram uma perseguição e conseguiram abordá-la. Após conferência de dados, foi identificada os mandados de prisão. Ela foi levada para a 4ª DP (Presidente Vargas). Com Larissa, foram apreendidos mais de R$ 2 mil e um celular.

De acordo com as investigações, a presa é gerente de carga do tráfico de drogas na Lapa e no Centro, sob influência do Comando Vermelho, liderada na região pelo seu próprio irmão, Wilton Carlos Rabello Quintanilha.