Força Municipal prende Larissa Quintanilha, irmã do traficante Abelha, no CentroDivulgação / Força Municipal
De acordo com a Força Municipal, a ação ocorreu durante um policiamento ostensivo, próximo à Avenida Presidente Vargas, no qual agentes viram Larissa numa motocicleta e pediram para ela parar. No entanto, a traficante desobedeceu e fugiu.
Eles, então, realizaram uma perseguição e conseguiram abordá-la. Após conferência de dados, foi identificada os mandados de prisão. Ela foi levada para a 4ª DP (Presidente Vargas). Com Larissa, foram apreendidos mais de R$ 2 mil e um celular.
Força Municipal prende irmã do traficante Abelha no Centro— Jornal O Dia (@jornalodia) May 12, 2026
Crédito: Divulgação / Força Municipal pic.twitter.com/IXB4CDqG7E
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