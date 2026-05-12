Anúncio foi feito durante reunião semanal do Compstat Rio - Foto / Marco Antônio Lima

Anúncio foi feito durante reunião semanal do Compstat RioFoto / Marco Antônio Lima

Publicado 12/05/2026 11:34 | Atualizado 12/05/2026 12:51

Rio - A Força Municipal vai ampliar, no domingo (24), o policiamento para o perímetro que abrange o calçadão de Bangu e o Bangu Shopping, na Zona Oeste. O anúncio foi feito durante a reunião semanal do Compstat Rio, programa que monitora índices de criminalidade na cidade, nesta terça-feira (12), com a presença do prefeito Eduardo Cavaliere.

O esquema prevê patrulhamento a pé e com viaturas, realizado por agentes em duplas ou trios distribuídos em pontos estratégicos previamente mapeados.

As equipes atuarão com armamento de uso individual obrigatório, incluindo pistola, câmeras corporais, dispositivos móveis de gestão e monitoramento operacional, além de equipamentos de menor potencial ofensivo, como espargidores de agentes químicos, tonfas e tasers.

"A Força Municipal tem atuado no enfrentamento a roubos e furtos nas áreas de maior ocorrência desses crimes na cidade, onde estão as manchas criminais, com o objetivo de reduzi-los", afirmou Cavaliere.

Desde o início da atuação, no dia 15 de março, os agentes já realizaram mais de 2,5 mil abordagens, 476 prisões e detenções. As equipes também recuperaram 83 celulares, 58 motocicletas, 10 bicicletas, além de 12 cordões, uma arma de fogo, quatro réplicas e 11 armas brancas.

A região de Bangu se junta a outras em que a Divisão de Elite da Guarda Municipal já atua: