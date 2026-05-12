Oruam está foragido desde fevereiro - Reprodução / Instagram

Oruam está foragido desde fevereiroReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 10:56

Rio - O Tribunal de Justiça, durante audiência de instrução e julgamento realizada nesta segunda-feira (11) , começou a ouvir as primeiras testemunhas do processo em que o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, é acusado por tentativa de homicídio contra policiais civis. A próxima sessão foi marcada para o dia 27 de maio, às 11h. O cantor é considerado foragido da Justiça.





Durante a sessão, prestaram depoimento dez testemunhas. A primeira a ser ouvida foi o policial civil Fabio Campos Diniz, seguido pelo perito criminal Leandro Ribeiro Pinto e pelo segurança de Oruam, Jaci Antonio Pereira de Oliveira.



Em seguida, foram ouvidas as duas vítimas da tentativa de homicídio, o delegado Moysés Santana Gomes e o comissário da polícia civil Alexandre Alves Ferraz, que teriam sido atacados com pedras atiradas pelos réus, além dos policiais Carlos Alessandro Seabra, Allan de Souza Monteiro Gurgel e Paulo Saback, a noiva de Oruam, Fernanda Valença de Oliveira, e Camila Pinho de Lima.



A juíza Tula Côrrea de Mello, que presidiu a sessão, intimou o acusado e as quatro testemunhas ausentes para participarem da continuação da audiência de instrução e julgamento no final do mês.



De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Também são réus no processo Victor Hugo Vieira dos Santos, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais.Durante a sessão, prestaram depoimento dez testemunhas. A primeira a ser ouvida foi o policial civil Fabio Campos Diniz, seguido pelo perito criminal Leandro Ribeiro Pinto e pelo segurança de Oruam, Jaci Antonio Pereira de Oliveira.Em seguida, foram ouvidas as duas vítimas da tentativa de homicídio, o delegado Moysés Santana Gomes e o comissário da polícia civil Alexandre Alves Ferraz, que teriam sido atacados com pedras atiradas pelos réus, além dos policiais Carlos Alessandro Seabra, Allan de Souza Monteiro Gurgel e Paulo Saback, a noiva de Oruam, Fernanda Valença de Oliveira, e Camila Pinho de Lima.A juíza Tula Côrrea de Mello, que presidiu a sessão, intimou o acusado e as quatro testemunhas ausentes para participarem da continuação da audiência de instrução e julgamento no final do mês.De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o ataque ocorreu em julho de 2025 , durante operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes na sua mansão casa no Joá, na Zona Sudoeste. O delegado Moyses e o então oficial de cartório da Polícia Civil Alexandre buscavam cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente apontado por envolvimento com o tráfico de drogas.

O artista é considerado foragido da Justiça desde o início de fevereiro, após ter a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas judiciais. Ele teria violado as regras do uso de tornozeleira eletrônica em cerca de 70 ocasiões.