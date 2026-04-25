Prefeito se reúne com tijucanos para anunciar atuação da Força Municipal - Érica Martin/Agência O DIA

Prefeito se reúne com tijucanos para anunciar atuação da Força MunicipalÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 25/04/2026 12:40

Rio - O prefeito Eduardo Cavaliere e o secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, participaram na manhã deste sábado (25) de um encontro com empresários, comerciantes e síndicos da Tijuca, na Zona Norte, para apresentar os objetivos da Força Municipal. Os agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal vão passar a patrulhar a região da estação de São Francisco Xavier e a Praça Afonso Pena a partir de domingo (26).

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O novo perímetro seguirá o mesmo modelo operacional adotado nas demais regiões onde a corporação atua, com base na análise de dados e no posicionamento estratégico do efetivo, a partir de indicadores e de manchas criminais, focando nos crimes de roubo e furto, principalmente. A previsão é de que outras 17 áreas sejam incorporadas progressivamente.



Na cerimônia, o prefeito apresentou os representantes da Força e garantiu maior segurança para a população.

O novo perímetro seguirá o mesmo modelo operacional adotado nas demais regiões onde a corporação atua, com base na análise de dados e no posicionamento estratégico do efetivo, a partir de indicadores e de manchas criminais, focando nos crimes de roubo e furto, principalmente. A previsão é de que outras 17 áreas sejam incorporadas progressivamente.Na cerimônia, o prefeito apresentou os representantes da Força e garantiu maior segurança para a população.

"Quero saudar os nossos novos comandantes da Divisão de Elite. Dizer para vocês: confio muito no trabalho de cada um. Vocês são o rosto da prefeitura na rua. É através do trabalho de vocês que a população sente que tem ordem, que tem respeito, que tem cuidado com a cidade. Contem sempre com esse prefeito", afirmou.



Cavaliere frisou ainda que continuará investindo em treinamentos e equipamentos para tropa. "A gente acredita que uma cidade segura e ordenada é a base para tudo o que a gente quer construir”, reforçou.



Já Carnevale acrescentou a importância da assertividade de onde o efetivo estará. Ele explicou que na Avenida Presidente Vargas, no Centro, por exemplo, um dos pontos de maior incidência de roubos, houve aumento no número de abordagens.



"A Avenida Presidente Vargas está no pico dos crimes, no horário específico da volta para casa, no sentido Praça da Bandeira, e só ali a gente já conseguiu fazer pelo menos umas 10 abordagens bem sucedidas, com réplica de arma de fogo e faca utilizada para roubar apreendidas. Isso tudo no final do dia é prevenção, é clima evitado, é menos uma pessoa que precisa bater a porta da delegacia de polícia e que tem o seu telefone celular arrebatado", contou.



Carnevale também falou sobre a atuação na Tijuca. "A partir de amanhã (domingo) é muito trabalho. Da nossa parte, de segurança pública, a gente não trabalha com empolgação, não trabalha com emoção, a gente trabalha com muito pé no chão, com muito foco, com muita cobrança do efetivo, com muito controle, para que a gente possa alcançar os resultados que são esperados e que é de nossa responsabilidade obter."

O presidente da Associação Empresarial de Moradores Nova Tijuca e do Conselho Comunitário de Segurança da Grande Tijuca, João Alberto Britto, também participou da reunião e revelou expectativas com o aumento do policiamento.

"A expectativa da população é muito grande porque é mais uma força de segurança que vai atuar na região. Essa atuação na verdade da força municipal é muito bem-vinda. E é interessante inclusive o uniforme desse servidor que chama a atenção, isso pra população é uma referência também. A gente está com uma expectativa muito grande", disse.

Os agentes vão para as ruas com missões dirigidas, com câmeras corporais individualizadas com GPS, monitorados pela equipe na Sala de Monitoramento Operacional, no Centro de Operações e Resiliência (COR).



A expansão marca o início da atuação da Força Municipal na Zona Norte, dentro da chamada Base Operacional Norte. Até agora, o policiamento já estava concentrado em quatro áreas:

- Rodoviária do Rio x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina, no Santo Cristo, na Zona Portuária

- Jardim de Alah, na Zona Sul

- Avenida Presidente Vargas x Campo de Santana x Central do Brasil x Cinelândia, no Centro

- Calçadão x Estação de trem de Campo Grande

Os agentes começaram a atuar na cidade em 15 de março. Ao longo desse primeiro mês, as ações resultaram em 807 abordagens, 215 conduções à delegacias e 116 registros de ocorrência.